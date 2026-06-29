【W杯2026】NHK、本田圭佑からの“大切なお知らせ”再び SNSでも反響
NHKサッカーの公式Xが、28日に更新。本田圭佑からの“大切なお知らせ”を紹介した。
【動画】NHK、本田圭佑からの“大切なお知らせ”再び
Xでは「＼本田さんからお知らせ／サッカー FIFAワールドカップ2026 ブラジル戦メイン解説 本田圭佑さんから大切なお知らせです 大切なので何回でも言います 日本×ブラジル 30(火)【BS】午前1:10※月曜深夜」との文言とともに、本田が「深夜2時」を連呼する動画を公開。
ファンからは「いったん仮眠するか、起き続けるか…」「リアル月曜から夜ふかしですね」「本気で応援します」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】NHK、本田圭佑からの“大切なお知らせ”再び
Xでは「＼本田さんからお知らせ／サッカー FIFAワールドカップ2026 ブラジル戦メイン解説 本田圭佑さんから大切なお知らせです 大切なので何回でも言います 日本×ブラジル 30(火)【BS】午前1:10※月曜深夜」との文言とともに、本田が「深夜2時」を連呼する動画を公開。
ファンからは「いったん仮眠するか、起き続けるか…」「リアル月曜から夜ふかしですね」「本気で応援します」などといった感想が相次いで寄せられている。