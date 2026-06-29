枚方出身の「おけいはん」仁村紗和、祇園祭＆天神祭の浴衣ビジュアルが公開
大阪・枚方市出身の俳優・仁村紗和による「おけいはん」夏の浴衣ビジュアルが、29日までに公開された。
【画像】「おけいはん」仁村紗和、浴衣姿で祇園祭を楽しむ
京阪ホールディングス「おけいはんプロジェクト」が、京都・大阪の夏を象徴するお祭りである「祇園祭」「天神祭」の開催に合わせ、「おけいはん」を務める仁村が出演する新ポスタービジュアルを6月25日より順次掲出。
祭りの躍動感あふれるシーンを背景に、仁村が生き生きとした表情を見せ、「祇園祭篇」では古典的な絞り浴衣に身を包み、「天神祭篇」では水都大阪をイメージした青い浴衣姿を披露している。
■掲出日時および場所
告知開始日：2026年6月25日（木）より順次
告知媒体：京阪電車 主要駅 他・車内ポスター、デジタルサイネージ
WEB・SNS：京阪電車公式WEBサイト、SNS「京阪電車おでかけ情報」など
■駅構内放送の実施
キャンペーンに合わせ、京阪線の各駅にておけいはん・仁村紗和による、お祭りの見どころをご案内する案内放送（録音）を実施。
実施期間：2026年6月26日（金）〜7月17日（金）
対象駅：京阪線の各駅（大津線は除く）
【画像】「おけいはん」仁村紗和、浴衣姿で祇園祭を楽しむ
京阪ホールディングス「おけいはんプロジェクト」が、京都・大阪の夏を象徴するお祭りである「祇園祭」「天神祭」の開催に合わせ、「おけいはん」を務める仁村が出演する新ポスタービジュアルを6月25日より順次掲出。
祭りの躍動感あふれるシーンを背景に、仁村が生き生きとした表情を見せ、「祇園祭篇」では古典的な絞り浴衣に身を包み、「天神祭篇」では水都大阪をイメージした青い浴衣姿を披露している。
告知開始日：2026年6月25日（木）より順次
告知媒体：京阪電車 主要駅 他・車内ポスター、デジタルサイネージ
WEB・SNS：京阪電車公式WEBサイト、SNS「京阪電車おでかけ情報」など
■駅構内放送の実施
キャンペーンに合わせ、京阪線の各駅にておけいはん・仁村紗和による、お祭りの見どころをご案内する案内放送（録音）を実施。
実施期間：2026年6月26日（金）〜7月17日（金）
対象駅：京阪線の各駅（大津線は除く）