ＤｅＮＡは、７月８日の中日戦（横浜スタジアム）に、スペシャルゲストとして俳優・志田未来が出演することを２９日、発表した。

７月７〜９日開催の同戦では「野球未来創造 ＳＥＲＩＥＳ 横浜ＤｅＮＡベイスターズ １５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＧＡＭＥ」として開催。「野球の未来はみんなで創る。野球を愛するあなたと。そして、これから野球を好きになる仲間とともに。」がテーマとなっている。「野球を楽しむ仲間を増やすこと」を目指し、様々な施策を実施する。

志田は地元・神奈川県出身。横浜スタジアムをはじめとする全国の球場を訪れるなど、自身のＳＮＳなどで野球やベイスターズへの愛を発信している。当日は、野球の未来に思いを込め、自身初となるセレモニアルピッチに登場する。

また、６回表終了時に実施するイニング間イベント「届け大星援！ＭＡＫＥ ＳＯＭＥ ＮＯＩＳＥ」にも参加予定。試合前はＪＲ関内駅前の「ＴＨＥ ＬＩＶＥ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 大和地所」でトークショーを実施する。

志田は「神奈川県出身の私にとって、ベイスターズの始球式は、いつか投げてみたいと思っていた夢の一つでした。今回その夢が叶うこと、本当に嬉しく思っています！当日はきっとガチガチに緊張すると思いますが、皆さまと一緒に試合を盛り上げられるよう、心を込めて投球したいと思います！」とコメントした。