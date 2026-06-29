元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、サッカーＷ杯・日本代表−ブラジル代表を観戦するため、プライベートで渡米している。

ＤＡＺＮのＷ杯中継で進行役を担当することもあった中川アナだが、ブラジル戦に関しては仕事ではなくプライベート。２９日にはＸに、「スポーツキャスターの血が騒いで、頼まれてもないのに勝手にリポートしてました笑」と動画を投稿した。

日本代表のアウェイユニ姿での自撮りで、「たった今、日本代表のバスが練習に向けてホテルを出たところです」とリポート。「菅原選手、今日がお誕生日ということで、『おめでとう！』という声も聞こえました。皆さん、熱い声援を送っていて、こっちも気持ちがグッとまた一つになれた気がしました」と臨場感たっぷりに伝えた。

他にも街頭に飾られた国旗などの画像を公開。「今日は街なかでたくさんの両チームのユニ姿の方々を発見！私の感覚だと黄色ウェアの方のほうが多かった感覚…」と多数のブラジルサポーターが、来場しそうな雰囲気であることを説明した。

本職である中川アナの現地リポ。ＳＮＳには、「現地の熱が伝わる」「ここだけ観てるとサンデースポーツ時代の安奈さんだー！」「プロの技を感じました」「声綺麗だよなー」「うまい流石キャスター」「職業病だｗ」と称賛が相次いだ。