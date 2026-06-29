俳優の安田顕（52）は29日、大阪市内で舞台「死の笛」の取材会に登場。「タイトルは縁起でもないですが、内容はお客様の家内安全、商売繁盛、無病息災を願いながら演じます。決して縁起の悪いものではありません。安心してお越しください」とPRした。

「死の笛」は安田と林遣都（35）の二人芝居。安田は企画、プロデュースも担当している。24年の初演時から反響を呼んだ坂元裕二のオリジナル作品で、今回、再演に伴って脚本が改稿された。

安田は、2年前の公演の真っ最中から「再演、いつやりましょうか？」と周囲に話していたそうだ。「ボクと林さんと楽しくて、お客さんもすごく喜んでくださったのが再演につながったんでしょう。まあ、皆のスケジュールが合うのに2年かかったということ」と目を細め、「さらにブラッシュアップしました」と明かした。

林との共演については「林さんのことが大好きで、芝居して楽しい。たまらん。彼と2時間の舞台を共有してるのは幸せ。魅力的なすばらしい俳優さんです」と絶賛。さらに「プライベートは知りたくないぐらいです」と笑わせた。

「生見の熱量。逃げ場がない。二人の波長が合わないと（ダメ）」と二人芝居に思いが強い。「自分の棺桶に台本を入れてもらいたいぐらい」と安田にとって高い位置づけにある作品となる。

東京公演（7月3〜12日、IMM THEATER）、札幌公演（7月17〜19日、札幌サンプラザ コンサートホール）、大阪公演（7月24日〜8月2日、クールジャパンパーク大阪TTホール）で。