今月の注目雑誌から、魅力的な付録「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW（グロー）2026年8月・9月合併号』（宝島社）の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『GLOW（グロー）2026年8月・9月合併号』の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が見逃せない！


宝島社から6月26日に発売される『GLOW（グロー）2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。

待望のDEAN & DELUCA付録がカムバック！大容量ネイビーバッグで買い出しも快適


今回の付録は、人気ブランドDEAN & DELUCAの待望の復活アイテム。落ち着いたネイビーカラーがおしゃれなグローサリーバッグとポーチの2点セットです。グローサリーバッグは縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmと大容量で、一般的なスーパーのレジかごにセットしても使える大きさ。折りたたみ時は縦19×横24.5cmとコンパクトになるので、普段のバッグに忍ばせておくのにも便利です。

今回初登場！ストラップ付きB6ポーチで鍵や財布もスマートに収納


今回新たに登場したのが、使いやすいB6サイズ（縦12×横17cm）のポーチ。ストラップ付きなので、単品でのクラッチ使いはもちろん、グローサリーバッグにぶら下げることもできます。お買い物時の鍵や財布などの収納に最適で、バッグと合わせて使えばトータルコーディネートも楽しめます。週末の買い出しや旅行のサブバッグとしても活躍してくれる、実用性の高いセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)