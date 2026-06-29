【付録】待望のDEAN & DELUCA付録がカムバック！「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてくる『GLOW 2026年8月・9月合併号』が6月26日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW（グロー）2026年8月・9月合併号』（宝島社）の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『GLOW（グロー）2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。
今回の付録は、人気ブランドDEAN & DELUCAの待望の復活アイテム。落ち着いたネイビーカラーがおしゃれなグローサリーバッグとポーチの2点セットです。グローサリーバッグは縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmと大容量で、一般的なスーパーのレジかごにセットしても使える大きさ。折りたたみ時は縦19×横24.5cmとコンパクトになるので、普段のバッグに忍ばせておくのにも便利です。
今回新たに登場したのが、使いやすいB6サイズ（縦12×横17cm）のポーチ。ストラップ付きなので、単品でのクラッチ使いはもちろん、グローサリーバッグにぶら下げることもできます。お買い物時の鍵や財布などの収納に最適で、バッグと合わせて使えばトータルコーディネートも楽しめます。週末の買い出しや旅行のサブバッグとしても活躍してくれる、実用性の高いセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『GLOW（グロー）2026年8月・9月合併号』の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『GLOW（グロー）2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付いてきます。
待望のDEAN & DELUCA付録がカムバック！大容量ネイビーバッグで買い出しも快適
今回の付録は、人気ブランドDEAN & DELUCAの待望の復活アイテム。落ち着いたネイビーカラーがおしゃれなグローサリーバッグとポーチの2点セットです。グローサリーバッグは縦35×横（上部）71・（底部）40×底マチ24.5cmと大容量で、一般的なスーパーのレジかごにセットしても使える大きさ。折りたたみ時は縦19×横24.5cmとコンパクトになるので、普段のバッグに忍ばせておくのにも便利です。
今回初登場！ストラップ付きB6ポーチで鍵や財布もスマートに収納
今回新たに登場したのが、使いやすいB6サイズ（縦12×横17cm）のポーチ。ストラップ付きなので、単品でのクラッチ使いはもちろん、グローサリーバッグにぶら下げることもできます。お買い物時の鍵や財布などの収納に最適で、バッグと合わせて使えばトータルコーディネートも楽しめます。週末の買い出しや旅行のサブバッグとしても活躍してくれる、実用性の高いセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)