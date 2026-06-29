球団がインスタグラムを更新

村上宗隆内野手の“最新ショット”が公開された。ホワイトソックスは28日（日本時間29日）、公式インスタグラムのストーリーズを更新。29日（同30日）から敵地で行われるオリオールズ戦に向けて、シカゴを出発する際に撮られた村上のオフショットをファンに届けた。

ホワイトソックスは28日（同29日）、本拠地でロイヤルズ戦と対戦。2回までに4点を奪ったが、4回に勝ち越しを許しそのまま4-5で敗れた。3連勝は逃したが、チームは43勝39敗でア・リーグ中地区の首位。ゲーム差なしで2位につけるガーディアンズと首位争いを繰り広げている。

ロイヤルズ戦後、球団はインスタグラムで、オリオールズ戦に向けてシカゴを出発する選手らの様子を公開。その中には、負傷者リスト（IL）に入っている村上の姿もあった。左手にはお馴染みの侍バッグを持ち、右手で力強くガッツポーズ。デービス・マーティン投手とともに写真に収まっている。

村上は5月下旬に右太もも裏を痛めた影響で、現在はリハビリに励んでいる。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のチャック・ガーファイン氏は自身のX（旧ツイッター）で、26日（同27日）に打撃練習を実施しウィル・ベナブル監督によると85％の力で走れる状態だとして、調整ぶりに言及。7月中の復帰できるか注目が集まる。（Full-Count編集部）