【Razer｜鳴潮コレクション】 7月3日0時 正式発表予定

Razerは6月29日、オープンワールドアクションRPG「鳴潮」とのコラボレーションを発表した。7月3日0時に詳細を発表予定。

KURO GAMESのオープンワールドアクションRPG「鳴潮」とRazerがコラボ。今回は同作に登場する「ダーニャ」がモチーフになっており、ティザー映像ではキーキャップがカスタマイズされたゲーミングキーボードの姿を確認できる。ラインナップは公開されておらず、7月3日0時の詳細発表が待たれる。

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