Razerと「鳴潮」がコラボ決定！ 「ダーニャ」モチーフのゲーミングデバイスが登場7月3日に詳細発表へ
【Razer｜鳴潮コレクション】 7月3日0時 正式発表予定
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Razerは6月29日、オープンワールドアクションRPG「鳴潮」とのコラボレーションを発表した。7月3日0時に詳細を発表予定。
KURO GAMESのオープンワールドアクションRPG「鳴潮」とRazerがコラボ。今回は同作に登場する「ダーニャ」がモチーフになっており、ティザー映像ではキーキャップがカスタマイズされたゲーミングキーボードの姿を確認できる。ラインナップは公開されておらず、7月3日0時の詳細発表が待たれる。
漂泊者たちよ- R Λ Z Ξ R 🇯🇵 (@RazerJP) June 29, 2026
Razer ｘ 鳴潮、まもなく始動。
その瞬間に備えて、セットアップの準備を。
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