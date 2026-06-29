フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２９日に放送され、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの陣、浦川翔平、長谷川慎が生出演した。

トーク前に、それぞれの経歴を紹介された３人。長谷川が写真集の発売、地上波の連続ドラマの主演を務めた華やかな経歴を紹介される一方、陣と浦川は「泥酔姿」が話題になったという経歴が明かされた。

陣は過去にトーク番組でウオツカを３０杯飲み、共演者にガヤを飛ばす姿が話題になったと取り上げられ「すみません、お昼にあんまり言うことじゃないんですけど」と平謝り。「記憶はあるんですか？」と聞かれると「まあところどころ…」と振り返り、「経歴これしかなかったんですか！？」と苦笑いしていた。

さらに浦川も陣と同じ番組に出演して大物歌手・和田アキ子に絡む姿が話題になったと紹介され「陣さんに憧れちゃって。自分も追っかけなきゃと思ってめちゃくちゃダル絡みしちゃって」と回顧。和田が「あの頃は〜」と真面目に語り出したところで、和田の楽曲「古い日記」の「あの頃は」のフレーズを大声で歌い出し、場の空気が凍り付いたことを明かした。さらに「そのままスタッフさんにマイク切られちゃいました」と振り返り、「もう夢の中に出てくるくらいずっと残っているんで」と反省しきり。

ＭＣのハライチ澤部佑に「改めて謝罪しておこう。ちゃんと謝っとこう」と振られた浦川は、「あの頃は！」と再び例のフレーズを口ずさんでから「本当にアッコさん、申し訳ございませんでした」と謝罪し、身体能力を生かしてバック転土下座。“笑い”に全振りした浦川にスタジオは爆笑だったが、澤部は「なんだこいつー！！絶対に許さない！！」とツッコミを入れていた。