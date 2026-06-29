“バスケガチ勢”で万バズのAKB48メンバー「ミニバスしてた時」小学生時代の写真公開「面影ある」「子どもの頃から美少女」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】AKB48の秋山由奈が6月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生時代の写真を公開し、話題となっている。
【写真】20歳AKBメンバー「前髪ないのも可愛い」バスケしていた小学生時代のショット
3月6日に放送された日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜）で披露したバスケットボールの動画が、SNS上で「バスケガチ勢すぎる」「めっちゃ上手い」と話題を呼んでいる秋山。投稿では、この反響を受け「クラブチームでミニバスしてた時の私 前髪なかった！！」と写真を投稿。「いい写真なさずきて懐かしいエフェクトの写真 女バスの先輩とのツーショットだよ 多分小5かな 相変わらず丸顔すぎる〜」と記し、笑顔でピースサインをする姿を披露している。
この投稿にはAKB48の八木愛月から「ちびゆなダァー」、山根涼羽からは「かんわいぃ」とコメントが。ファンからも「バスケもダンスもうまくて格好良い」「前髪ないのも可愛い」「貴重な写真嬉しい」「ちびゆな可愛すぎ」「面影ある」「子どもの頃から美少女」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳AKBメンバー「前髪ないのも可愛い」バスケしていた小学生時代のショット
◆秋山由奈、小学生時代の写真公開
3月6日に放送された日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜）で披露したバスケットボールの動画が、SNS上で「バスケガチ勢すぎる」「めっちゃ上手い」と話題を呼んでいる秋山。投稿では、この反響を受け「クラブチームでミニバスしてた時の私 前髪なかった！！」と写真を投稿。「いい写真なさずきて懐かしいエフェクトの写真 女バスの先輩とのツーショットだよ 多分小5かな 相変わらず丸顔すぎる〜」と記し、笑顔でピースサインをする姿を披露している。
◆秋山由奈の投稿に反響
この投稿にはAKB48の八木愛月から「ちびゆなダァー」、山根涼羽からは「かんわいぃ」とコメントが。ファンからも「バスケもダンスもうまくて格好良い」「前髪ないのも可愛い」「貴重な写真嬉しい」「ちびゆな可愛すぎ」「面影ある」「子どもの頃から美少女」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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