白石麻衣、この夏にチャレンジしたいこと告白「日焼けしない程度に…」
【モデルプレス＝2026/06/29】元乃木坂46で女優の白石麻衣が6月29日、都内で開催された「ウィルオブ新CM発表会」 に出席。この夏に挑戦したいことを語った。
【写真】33歳元乃木坂センター、スタイル際立つスーツ姿
全国でオンエア開始となる新TVCM「『ウィルオブとおはなししませんか?』篇」に出演している白石は、CMで着用しているスーツ姿で登場した。
代表質問では、今後のキャリアについて相談するならどんなことを話してみたいか問われる場面が。「今の自分には、どんな選択肢があるのかっていうのを聞いてみたいです。私自身もなかなか、自分の進路とか夢とか目標とかって、決められないタイプだったりするので。いろいろ気軽にお話ししながら、自分の可能性を広げられる存在がいるのはすごく心強いなと思うので。聞いてみたいなと思います」と返答した。
最後に、この夏にチャレンジしたいことを質問されると「すごくインドアなので（笑）。この夏はもうちょっとアクティブに、外に飛び出て活動出来たらいいなと思っております。日焼けしない程度にお外に遊びに行きたいなと思っています」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元乃木坂センター、スタイル際立つスーツ姿
◆白石麻衣、キャリアについて相談したいことは？
全国でオンエア開始となる新TVCM「『ウィルオブとおはなししませんか?』篇」に出演している白石は、CMで着用しているスーツ姿で登場した。
代表質問では、今後のキャリアについて相談するならどんなことを話してみたいか問われる場面が。「今の自分には、どんな選択肢があるのかっていうのを聞いてみたいです。私自身もなかなか、自分の進路とか夢とか目標とかって、決められないタイプだったりするので。いろいろ気軽にお話ししながら、自分の可能性を広げられる存在がいるのはすごく心強いなと思うので。聞いてみたいなと思います」と返答した。
◆白石麻衣、この夏にチャレンジしたいこと
最後に、この夏にチャレンジしたいことを質問されると「すごくインドアなので（笑）。この夏はもうちょっとアクティブに、外に飛び出て活動出来たらいいなと思っております。日焼けしない程度にお外に遊びに行きたいなと思っています」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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