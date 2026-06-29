新番組『まだまだ！日向坂で会いましょう』配信決定 初回はキャプテン高橋未来虹がMC
NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」にて、7月6日深夜1：50より、日向坂46が出演するバラエティー番組『日向坂で会いましょう』をさらに楽しめるオリジナル番組『まだまだ！日向坂で会いましょう』が独占配信される。
【場面写真】「まだひな」で奮闘するメンバーたち
番組は、本番組のために撮り下ろした企画や、『日向坂で会いましょう』で紹介しきれなかったエピソードを届けるバラエティー。日向坂46のメンバーのみが出演し、一人ひとりの個性や魅力を存分に引き出しながら、『日向坂で会いましょう』では見られなかった一面を届ける。
初回配信となる7月6日は「まだまだ！なんでもランキングをチェックしていきましょう！」を配信。キャプテン高橋未来虹（高＝はしごだか）がMCを務め、金村美玖、山口陽世、平岡海月、大野愛実、坂井新奈が出演する。
本企画では、『日向坂で会いましょう』で惜しくも紹介できなかったランキングを発表。「器が大きいメンバーランキング」では、一同納得のメンバーが1位に輝く。さらに、「金村先輩を助けろ！駆けつけ一言選手権！」と題し、鍵をなくした金村のもとへ、誰が最もかっこよく鍵を届けられるかを競う。金村の心に響くのは誰のひと言なのか。
毎週異なるMCやスタジオメンバーにも注目の同番組は、『日向坂で会いましょう』の放送後、毎週月曜日深夜1：50よりLeminoにて独占配信。なお、同番組の地上波放送の影響により、配信時間が変更となる場合があります。
Leminoでは、『日向坂で会いましょう』、『日向坂になりましょう -五期生成長バラエティ-』をはじめとした日向坂46関連作品を多数配信中となっている。
【場面写真】「まだひな」で奮闘するメンバーたち
番組は、本番組のために撮り下ろした企画や、『日向坂で会いましょう』で紹介しきれなかったエピソードを届けるバラエティー。日向坂46のメンバーのみが出演し、一人ひとりの個性や魅力を存分に引き出しながら、『日向坂で会いましょう』では見られなかった一面を届ける。
本企画では、『日向坂で会いましょう』で惜しくも紹介できなかったランキングを発表。「器が大きいメンバーランキング」では、一同納得のメンバーが1位に輝く。さらに、「金村先輩を助けろ！駆けつけ一言選手権！」と題し、鍵をなくした金村のもとへ、誰が最もかっこよく鍵を届けられるかを競う。金村の心に響くのは誰のひと言なのか。
毎週異なるMCやスタジオメンバーにも注目の同番組は、『日向坂で会いましょう』の放送後、毎週月曜日深夜1：50よりLeminoにて独占配信。なお、同番組の地上波放送の影響により、配信時間が変更となる場合があります。
Leminoでは、『日向坂で会いましょう』、『日向坂になりましょう -五期生成長バラエティ-』をはじめとした日向坂46関連作品を多数配信中となっている。