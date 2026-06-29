レースクイーンの酒井ゆりや（27）が28日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。今後の活動について語った。

酒井はモデルかと問われ「主にはレースクイーンをやっていまして」と説明。

現在は「スーパーGT」に参戦するチームを応援するレースアンバサダーユニット「ZENT Sweeries」に所属、25年には「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー2024−2025」を受賞した。過去の「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」には吉岡美穂や森下千里氏、菜々緒、林ゆめらがいる。

MCの元TOKIO、松岡昌宏が現在27歳だという酒井に「レースクイーンをずっとおやりになってきて。レースクイーンの方って何歳ぐらいまでできるものなの」と質問した。酒井は「基本的には30前後って言われているんですけれど」と回答した。

松岡が「次のステージはどこに重きを置こうとしているの？」と切り込むと、酒井は「私自身はもう今年いっぱいでレースクイーンは最後にして。メインがタレント業」と明言。

松岡が「お芝居も」と続けると、「はい、お芝居も」と言い切った。