お笑い芸人のなかやまきんに君が、 フードデリバリー『Rocket Now』タクシーアプリ『GO』提携発表会に登壇しました。



【写真を見る】【なかやまきんに君】新ギャグ「モノマネ」披露に会場どよめき 空き時間は「いつもギャグを考えている」





タクシーに乗ってステージに現れたきんに君。優雅に降りるや否や、爐覆やまきんに君です！パワー！瓩函△い弔發琉Щ△撚饐譴鯤┐せました。







きんに君は、タクシーで登場という演出に、猝滅鬚ったでしょ？瓩函得意げな表情。なぜ今回イベントに呼ばれたのか聞かれると、燹岼榮亜廚函嵜」のテクノロジーが一つになったということで、二刀流。私も「ヤー」と「パワー」の二刀流ということで、26年間ずっと同じことやってますから瓩函白い歯を見せていました。







『Rocket Now』と『GO』の提携の意義についてという真面目な質問が飛んでも、きんに君は爐修Δ任垢諭ダブルでお得ということで。わかりやすく言うと、まさに、ダブルでお得ということですよね瓩函▲泪ぅ據璽垢縫疋箚蕕撚鹽。続けて爐気辰僕が登場した時の感じもありますね。お笑いとして笑った後に、その大爆笑で腹筋まで使って、筋肉まで引き締まったんじゃないの？って。ダブルでお得！瓩販論發靴鴇个い鰺兇辰討い泙靴拭







また、犇いた時間があると、いつもギャグを考えています瓩範辰垢覆鼻△笑いにストイックな一面も見せたきんに君。この日も新ギャグを披露するということで、爛皀離泪佑鬚笋蠅泙后ネコのモノマネ瓩塙陲押⊃叱撞曚靴謄札奪謄ング。期待の視線が集まる中、爛縫磧璽瓩函△細い声で鳴いて、会場をどよめかせていました。







イベントの最後には、退場すると見せかけて再びタクシーに乗車。車内から爛筺次瓩閥んで爆笑をかっさらい気持ちよく去っていく、さすがのきんに君でした。





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