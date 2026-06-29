ナルネットが３日続伸、ＮＴＴ－ＭＥの「リユースＥＶソリューション」で提携◇ ナルネットが３日続伸、ＮＴＴ－ＭＥの「リユースＥＶソリューション」で提携◇

ナルネットコミュニケーションズ<5870.T>が３日続伸している。この日、ＮＴＴ<9432.T>グループのエヌ・ティ・ティ エムイー（以下「ＮＴＴ－ＭＥ」）が行う「リユースＥＶソリューション」で提携し、中古ＥＶを活用したリースパッケージの提供に向けたプロジェクトを開始すると発表しており、好材料視されている。



ＮＴＴ－ＭＥの「リユースＥＶソリューション」プロジェクトは、リユースＥＶのバッテリー品質を可視化・保証することで、脱炭素と企業のレジリエンスの両立を目指す取り組み。ナルネットは同ソリューションにおいて、「車両調達～商品化～稼働中のメンテナンス維持管理」までをつなぐ運用の中核を担うほか、リースアップ後のバッテリーリサイクルについても参画を検討中としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS