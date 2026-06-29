エネチェンジは反発、スクエニと生活者の脱炭素アクションを後押しする新サービス開発◇ エネチェンジは反発、スクエニと生活者の脱炭素アクションを後押しする新サービス開発◇

ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169.T>は反発している。この日、スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684.T>子会社のスクウェア・エニックスと共同で、生活者の脱炭素アクションを後押しする新サービスを開発すると発表しており、好材料視されている。



スクウェア・エニックスが培ってきたエンターテインメント領域での知見と、エネチェンジが有するエネルギー・脱炭素領域の知見やプラットフォームを掛け合わせることで、生活者の脱炭素アクションを後押しする新しいアプリケーションの提供を予定している。具体的には「節電」や「省エネ」などの日常的な脱炭素アクションが「ミッション」として設定され、ユーザーはミッションを達成することで、「ポイント」を報酬として獲得することができるようになる。なお、サービス開始は２６年内を予定している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS