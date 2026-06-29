佐久間大介が“親友”の誕生日を祝福！ラフな私服で絶景を背景にした仲良し自撮り2ショットに「プラベもイケメン」「爽やかなふたり」「ラウールと同じ誕生日なんだね」

【写真】佐久間大介が伊藤遼の誕生日を祝福／佐久間大介＆伊藤遼の過去の仲良し2ショット 他

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。親友の日本テレビアナウンサー・伊藤遼の誕生日を祝福し、仲睦まじい2ショットを公開した。

■佐久間大介が親友・伊藤遼の誕生日を祝福

佐久間は「今日は親友の伊藤遼（@ryoito04ntvkon）の誕生日だわ。いっとんおめでと～」と投稿。

あわせて公開された写真には、緑に囲まれた絶景をバックに自撮りする佐久間と伊藤の姿が収められている。

佐久間はピンクヘアに黒のキャップ、白系のパーカーを合わせたラフなスタイル。一方の伊藤はアディダスのトラックジャケットを着用し、爽やかな笑顔を見せている。

雄大な景色を背景にした自然体の2ショットからは、長年の親交がうかがえるような和やかな雰囲気が伝わってくる。

■伊藤遼「また2人で旅行行こうね」

伊藤はこの投稿に対し、「ありがとう」と感謝。

「誕生日のマテムりが、行きたかった公開収録の放送回で、さらに俺のこと話してくれてて、めっちゃ嬉しいプレゼントになりました また2人で旅行行こうね」とつづった。

ファンからは「いっとんお誕生日おめでとう」「ラウールと同じ誕生日なんだね」「爽やかなふたり」「いとさくForever」「三峯神社かな？」「仲良しだなぁ」「プラベもイケメン」といった声が寄せられている。