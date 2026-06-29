上白石萌音、5年ぶりの最新エッセイ集『そもそも』カバー＆特装版デザイン解禁

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上白石萌音の5年ぶりとなる最新エッセイ集『そもそも』のカバー＆特装版デザインが解禁された。

■刊行を記念して、上白石萌音による書店イベントを開催

本作は、ベストセラーとなったエッセイ集『いろいろ』から5年。日々のさまざまな“そもそも”を綴ったエッセイ、第二の故郷と慕うメキシコでの旅行記、掌編小説や日記、往復書簡などすべて書き下ろしたエッセイ集第2弾。

2026年11月10日発売予定のエッセイ集『そもそも』（NHK出版刊）は、前作『いろいろ』でも撮影を担当したフォトグラファー、山本あゆみによるメキシコで撮り下ろした写真や、上白石が撮りためてきたスナップなど、等身大の姿で彩られたビジュアルも満載。このたびついにカバービジュアルを公開した。

通常版のカバーカットは、上白石が小学校時代に3年間通われた母校を散策中の1枚。じつに17年ぶりの再訪に、上白石はまさに五感を使ってその場の感触を確かめていた。

書籍タイトルの『そもそも』は上白石の直筆によるもの。

なお、ショップ限定のオリジナルカバーバージョンを数量限定で販売。メキシコシティ南部にある世界遺産・ソチミルコでの船旅中から。上白石一家にとって思い出の場所で、当時の記憶を巡らせる上白石の旅情感あふれる瞬間を切り取った。

数量限定で販売する【特装版】は、エッセイ集『そもそも』を収める特製スリーブケース付き。さらには全点本編未掲載の撮り下ろし写真と上白石書き下ろしの詩で構成したミニフォトブックも付いた豪華版。全点本編未掲載のメキシコでの撮り下ろし写真を収めたミニフォトブックは、見ごたえ十分の全48ページオールカラー。

さらに刊行を記念して、上白石萌音による書店イベントを開催。会場は、都内大型書店。日時や内容などの詳細は後日発表される。

通常版では初版限定特典としてポストカード付きで販売。特装版にも通常版とは異なるデザインのポストカードが特典として付いてくる。

■書籍情報

2026.11.10 ON SALE

『そもそも』

2026.11.10 ON SALE

『そもそも』【特装版】

■関連リンク

上白石萌音 Official Online Shop

https://tookabase.com/shop/kamishiraishimone