広島県三原市の会社敷地で４月、地中から市内の鉄工業の男性（２９）の遺体が見つかった事件で、県警は２９日、知人で広島市南区、無職倉本幹太容疑者（２９）を強盗殺人容疑で逮捕した。

倉本容疑者は２月に同県東広島市で殺害されたリフォーム会社経営の男性の親族で、男性の遺体はこの事件の捜査の過程で見つかっていた。

発表では、倉本容疑者は、男性に対する７００万円の支払いを免れるため、３月９日午前１１時１５分頃から午後７時２５分頃までの間に、三原市の会社敷地の地中に男性を土砂で埋めて、窒息死させた疑い。県警は認否を明らかにしていない。

県警が４月２９日、東広島市の事件の証拠物が埋まっているとの情報を得て、会社敷地を掘り起こしたところ、男性の遺体が出てきた。

捜査関係者によると、会社敷地までの防犯カメラには、３月９日、倉本容疑者と男性が１台の車で現場に向かい、時間を空けて倉本容疑者が１人で戻ってくる様子が記録されていた。男性は３月１０日に親族から行方不明者届が出ていたという。

東広島市の事件は２月１６日未明に発生。リフォーム会社経営・川本健一さん（４９）の自宅に何者かが侵入し、川本さんの首を刃物で刺し、家に火を付けた。川本さんの死因は失血死で、在宅していた妻も負傷した。

倉本容疑者は、川本さんの妻のおいで、当時川本さんの会社で勤務していた。倉本容疑者は「下請け会社に外注費が必要」などとうそを言って、川本さんの会社から約２００万円をだまし取ったなどとして、４月以降に詐欺容疑で逮捕され、詐欺罪で起訴されている。

県警は、倉本容疑者と男性が、東広島市の殺人事件に関わり、その過程で２人の間に何らかのトラブルが起きた可能性があるとみて調べる。