北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦（２９日＝日本時間３０日）で日本が強豪ブラジルとの対戦を控えるなか、日本が誇るサッカー漫画（アニメ）の金字塔「キャプテン翼」に世界が改めて注目している。

イタリア紙「コリエレ・デロ・スポルト」は「歴史は繰り返される。サッカーとアニメのファンなら、この関連性を連想せずにはいられないだろう。実際、Ｗ杯の組み合わせにより１６強戦でブラジル対日本の対戦が実現した。この対戦カードは、世代を超えて多くの人々を魅了した名作アニメ『ホリー（大空翼）とベンジ（若林源三）』（キャプテン翼）を即座に思い起こさせた」と日本発のサッカー漫画に着目。

その上で「実際、高橋洋一氏（作者）が手掛けたこの作品では、日本がＵ―２０Ｗ杯の決勝戦でサッカーの本場であり主人公のホリーにとって絶対的な存在であるブラジルに挑み、勝利を収めていた。アニメの初回放送から４０年近くがたった今、その一戦がついに現実のものとなった」と作品と現実を重ね合わせた。

さらに「この偶然は注目を集め、ほんの数分のうちにＳＮＳはミーム（ネタ）やユーモアたっぷりのコメントで溢れかえった」とした上で、ＳＮＳ上のファンのコメントを紹介。「じゃあ、試合は３６時間続くってことか」「何キロも続くサッカー場だって信じざるを得ない」とファン同士がジョークで盛り上がる様子や「『ホリーとベンジ』みたいに、日本がＷ杯で優勝してくれたらいいのに」と日本を応援する声などを伝えている。