日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。新入幕を果たした大青山（荒汐）が、師匠の荒汐親方（元幕内・蒼国来）とともに、愛知・名古屋市内にある部屋の宿舎で会見。大青山は「素直にうれしい。幕内に上がることができて、親方にも感謝している」と笑みを浮かべた。

直近５場所は十両上位に在位していたものの、番付運にも恵まれず、幕内昇進に足踏みが続いていた。「約２年くらい十両にいて、なかなか上がることができなかった。いろいろ足りない部分もあったと思うので、それをこれからも磨いていきたい。（幕内に上がれた要因は）引いたり、はたいたりする相撲が少なくなったからだと思う」と話した。

同じ中国出身でもある荒汐親方は弟子の入幕に「同じ出身地で２人目の幕内力士が誕生したので、とてもうれしく思う。十両に上がってから２年かかったことに対しては、１年ぐらいで上がると思っていたので、こんなにかかるのかなと思った。体が大きくて柔らかさがあるのがいいところ。それを生かした相撲を取るように言っているが、受けてしまうことが多すぎて、うまい力士になかなか対応できていない。あとは心の部分もこれから鍛えないといけない部分もある」と、さらなる成長への期待も口にした。

幕内での目標については大青山は「２ケタを目指していきたい。体を生かして前に出る相撲を取りたい」と意気込んだ。