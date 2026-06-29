ことしは、酒田大火から50年の節目となります。大火を知らない世代が増える中、当時の記憶を語り継ぐ出前講座が28日酒田市で開かれ、若手消防隊員として現場に出動した当時の体験を元消防長が語りました。



酒田市が企画した出前講座には地区の消防団員をはじめ市民70人余りが参加しました。

講師を務めたのは酒田地区広域行政組合消防本部の元消防長、土井寿信さん（69）で、採用2年目の若手消防隊員だった1976年10月29日、酒田大火の現場に出動し翌朝の鎮火までの活動の様子と被害状況を語りました。

そして、火元の映画館に最初に出動した消防隊員の手記を紹介しました。





【ON】元消防長・土井寿信さん「炎混じりの濃煙が我々に迫ってくる。防炎具を付けて踏みとどまろうと必死に頑張ったが熱気に押されてあがない切れず、真っ暗な中を延長ホースを辿りながら屋外に脱出。北隣の屋根の上から放水をする。風は唸りを伴って一段と強くなり火面は一気に拡大していった」【ON】参加した消防団員「やっぱりすごかったんだなというのを改めて思った。消防活動していますので自分も力になれたらと思いました」土井さんは、防災の基本として「災害が起こったら助けて下さいと言う。周りの人は大丈夫ですかと声をかけることが大切だ」と語り、地域コミュニケーションの重要性を訴えました。