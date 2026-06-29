創薬仮説の創出を加速！ JMDC「皮膚病態の根本的要因を解明するためのプロジェクト」

記事ポイント JMDCがZene及びマルホと皮膚病態の遺伝的要因を探索皮膚科学知見と遺伝子検査×レセプト統合DBを解析に活用Pep Up由来データで創薬初期の仮説創出研究を推進 JMDCがZene及びマルホと皮膚病態の遺伝的要因を探索皮膚科学知見と遺伝子検査×レセプト統合DBを解析に活用Pep Up由来データで創薬初期の仮説創出研究を推進

JMDCがZene及びマルホと、新たな医薬品の開発に向けて、皮膚生理の根本的な特性に関わる遺伝的要因を探索するプロジェクトを開始しました。

本プロジェクトは、皮膚科学領域の専門知見と、遺伝子検査データ×レセプトデータが統合されたデータベース、高度なデータ解析技術を融合させます。

JMDC「皮膚病態の根本的要因を解明するためのプロジェクト」

開始日：2026年6月29日発表主体：JMDC共同企業：Zene、マルホ探索対象：皮膚生理の根本的な特性に関わる遺伝的要因使用データ：遺伝子検査データ×レセプトデータの統合DB

本プロジェクトは、マルホが培ってきた皮膚科学領域の専門知見と、JMDC及びZeneが保有する統合DB、データ解析技術を組み合わせる研究開発の取り組みです。

従来では解析することが困難であった日本における肌質への遺伝的な影響に迫り、新たな研究成果の実現を目指します。

皮膚科学研究の課題に向き合うデータ活用

皮膚領域の研究では、病態の要因を特定する際に、臨床現場での炎症反応や合併症といった後天的なノイズが解析の障壁になることがあります。

従来のゲノム解析やアンケートベースの研究では、臨床的な交絡因子を完全に排除して体質そのものを定義することが難しい課題がありました。

創薬ターゲットの特定では、厳密なフィルタリングによる検出力の低下や、曖昧な定義によるシグナル検出の妨げがリミテーションになってきました。

遺伝子検査データ×レセプトデータを統合DBで活用

JMDCのPHRサービス「Pep Up」を通じて、一意のIDで連結された大規模な遺伝子検査データと医療レセプトデータを活用します。

統合DBは、個人の遺伝的背景であるジェノタイプと、長期にわたる治療歴・処方内容であるフェノタイプを紐づけた多角的な分析を可能にします。

Pep Upは、健康診断の結果や医療費のデータから健康状態に関する気づきを提供し、健康増進メニューによる意識変容や行動変容を促進するPHRサービスです。

ノイズ排除で精密な表現型定義を設計

本プロジェクトでは、単なる診断名による分類だけでなく、レセプト上の詳細な処方薬剤情報を使います。

ステロイド外用薬のランクや使用期間などの情報は、炎症を伴わない集団をより実態に近い定義で設計する材料になります。

精密な表現型定義は、皮膚病態の根本に関わる遺伝的素因をクリアに抽出することを試みます。

仮説創出と今後の展開

本プロジェクトは、よりクイックかつハイサイクルなオペレーションを実現することで、創薬の極早期段階における仮説創出を加速します。

JMDC及びZeneによるDBは、リアルワールドデータで検証可能なゲノミクスデータを蓄積し、アジア人集団における高度な解析サービスを実現するものです。

今後は、前向きアンケートによるデータ補完、JMDCユニバースデータとの双方向的な連携、ウェット研究への接続も検討されます。

前向きアンケートは、解析で特定された遺伝子型を持つ層に対し、幼少期の発症状況や主観的なQOLなど、レセプトでは捕捉できない情報を収集します。

JMDCユニバースデータとの連携は、市場規模の精緻な推定や合併症リスクの予見分析へ展開します。

ウェット研究への接続は、得られた標的候補に対し、グループ会社が保有する技術を用いた化合物アッセイへつながります。

皮膚科学の専門知見と医療ビッグデータ、遺伝子統計解析が結びつき、皮膚病態の根本的要因に迫る研究開発につながります。

体質レベルでの皮膚特性の解析は、新たな創薬仮説を生み出す取り組みとして進みます。

JMDCの皮膚病態プロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. JMDC「皮膚病態の根本的要因を解明するためのプロジェクト」は何を目的にしていますか？

A. 新たな医薬品の開発に向けて、皮膚生理の根本的な特性に関わる遺伝的要因を探索することを目的にしています。

Q. 本プロジェクトではどのようなデータを活用しますか？

A. JMDCのPHRサービス「Pep Up」を通じて、一意のIDで連結された大規模な遺伝子検査データと医療レセプトデータを活用します。

Q. 精密な表現型定義では何を使いますか？

A. レセプト上の詳細な処方薬剤情報を使い、ステロイド外用薬のランクや使用期間などから炎症を伴わない集団をより実態に近い定義で設計します。

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