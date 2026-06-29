爆笑問題の太田光(61)が29日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演。芸能界の“親友”を明かした。

スタジオにゲストとして登場した太田光。芸歴38年、芸能界で親友と呼べる存在がいるんですよね？と振られると「まぁあんまり、自分からいう事じゃないからね」ともったいぶりながらも「木村拓哉」と告白。

共演者が「えぇーーー！？」「みんな思いますよ、嘘つけって」と驚くと「メル友なんです」と関係を説明。すると、VTRで木村本人が登場した。

VTRでは、番組スタッフに太田と親友かと尋ねられた木村は「そうです」と即答。「ピーのことは尊敬させていただいてるので」と普段太田を「ピー」と呼んでいることを明かし「包み隠さず時事ネタに盛り込んでしまうぐらいの切り込み隊長でいてくれているっていう部分も含め、その立ち位置で居続けてくれていることに対して、もう本当に尊敬しかない」と語った。

さらに「“助けてくれー！！”とは言ってるけど逃げないですしね。そこのカッコよさですね」と太田の漫才冒頭の絶叫にも触れながら称賛した。