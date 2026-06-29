伊藤ハム米久HD NZ食肉加工企業の全株取得 海外事業成長加速へ

伊藤ハム米久ホールディングスは、連結子会社ANZCO Foods Limited（以下アンズコ）を通じ、ニュージーランド（NZ）の食肉処理加工販売事業者Greenlea Group Limited（以下グリーンリー）の全株式を取得する。

6月18日付で合意し、8月末の取得完了を予定。伊藤ハム米久HDはグリーンリーを「アンズコと様々なシナジーを創出できる企業」と評し、長期経営戦略2035の柱の一つと位置付ける海外事業の成長加速を図る。

NZは世界第7位の牛肉輸出国。その中でアンズコ（年商約2000億円）は、グリーンリー（年商約580億円）を買収することでNZの主力パッカーとしてポジションを確立させ、「米国・欧州・アジアへの動物性たんぱく質の供給能力拡大」を図る。

アンズコはNZ内に牛処理場5拠点、羊処理場3拠点有り、グリーンリーはNZ内に牛処理場2拠点有している。伊藤ハム米久HDは「調達・販売・コスト最適化で多くのシナジーがある」とし、買収の取得価額は約800百万NZ法別760億円）を予定している。

NZ牛肉の優位性として同社は、牧草主体の飼育や安定した気候条件、厳格な防疫体制、隣接する酪農産業からの生体供給などを背景に、他の牛肉輸出国と比べて、サステナブルな食肉生産が可能な国と位置付けている。

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