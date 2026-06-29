「おめなり！」「ほんと仲いいな」菅原由勢が26歳の誕生日を報告。「ブラジル戦がんばれ」のエールも。久保建英も一言「愛」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯に参加中の日本代表DF菅原由勢が６月28日、インスタグラムを更新。この日は自身の誕生日で「26歳の誕生日を迎えられました！」と報告した。
ケーキを片手に持って代表メンバーと一緒に誕生日を祝う様子や、久保建英とのツーショットなどをアップロード。菅原は「沢山のメッセージをありがとうございます！このチームのみんなに祝ってもらえて幸せです。最高のメンバーと最高の景色を」と綴る。29日に決勝トーナメント１回戦のブラジル戦を控えるなか、「明日も日本一丸で。死ぬ気で」と記した。
この投稿にはファンから、「バースデーゴール期待してます」「誕生日おめでとう！」「ほんと仲いいな」「ブラジル戦がんばれ」「お誕生日隊長のお誕生日」「おめなり！」などの声が寄せられた。
また、久保はハートの絵文字を添えて「愛」とコメントしたほか、渡辺剛と瀬古歩夢もお祝いのメッセージを残した。ゲントの橋岡大樹、名古屋グランパスの藤井陽也、FC町田ゼルビアの谷晃生らも祝福した。
グループステージの全３試合に出場し、日本のグループ突破に貢献した菅原。26歳となって迎えるブラジル戦でも活躍が期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
ケーキを片手に持って代表メンバーと一緒に誕生日を祝う様子や、久保建英とのツーショットなどをアップロード。菅原は「沢山のメッセージをありがとうございます！このチームのみんなに祝ってもらえて幸せです。最高のメンバーと最高の景色を」と綴る。29日に決勝トーナメント１回戦のブラジル戦を控えるなか、「明日も日本一丸で。死ぬ気で」と記した。
また、久保はハートの絵文字を添えて「愛」とコメントしたほか、渡辺剛と瀬古歩夢もお祝いのメッセージを残した。ゲントの橋岡大樹、名古屋グランパスの藤井陽也、FC町田ゼルビアの谷晃生らも祝福した。
グループステージの全３試合に出場し、日本のグループ突破に貢献した菅原。26歳となって迎えるブラジル戦でも活躍が期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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