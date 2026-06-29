身体に合った「寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月25日から、従来のネスティングテーブルにありがちだった“段差”の課題を解消し、2台を並べてもフラットな天板として使える「高さが揃うネスティングテーブルAline／アライン」（以下、Aline）の販売を開始した。

Alineは、2台1組のテーブルを並べたり、重ねたり、多様な使い方ができるネスティングテーブル。ネスティングテーブルは、間取りや利用シーンに合わせた柔軟性から人気のテーブルタイプとなっている。

これまでのネスティングテーブル（同社従来品）は、2台のテーブルを重ねてコンパクトにできるよう、高さを変えておく必要があった。その結果、2台並べた際に天板の高さが揃わず、「段差」による使いにくさが課題だった。Alineは独自の意匠設計でこの課題を解消した。



「高さが揃うネスティングテーブルAline／アライン」

従来のネスティングテーブルは、構造上「段差」があった。Alineは、小テーブルの向きを変えて配置することで、天板の高さをぴったり揃えられる。

従来のネスティングテーブルと同様に、段差を活かした2段レイアウトも可能。空間に奥行きを生み、おしゃれにディスプレイできる。

使わない時は小テーブルを大テーブル下へすっきり収納。マトリョーシカのようにスッキリ収まるため、掃除やアクティビティ時も快適だとか。

天板には汚れや傷に強いメラミン樹脂を採用。石目調の洗練された「ストーングレー」は、モダンで上質な印象を与える。

各テーブルの耐荷重は約20kg。スリムな見た目ながら、しっかりと暮らしを支える強度を備えている。

使用シーンに合わせてレイアウトを自由に変えられるため、リビングからワークスペースまで幅広く活躍する。

［小売価格］1万1990円（税込）

［発売日］6月25日（木）

エムール＝https://emoor.co.jp