木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、デカ盛りカレーを食べる。美しいドレス姿とのギャップ際立つ
俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは6月28日、自身のInstagramを更新。近況を報告し、デカ盛りカレーを食べる姿を公開しました。
【写真】デカ盛りカレーを食べるCocomi
この投稿には、記事執筆時点の29日現在で1万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】デカ盛りカレーを食べるCocomi
「すごい登場の仕方をしたカレーでした」Cocomiさんは「楽しかったー!! 今日は日立シビックセンターで、東京フィルハーモニーと、横山マエストロとのモーツァルト2番でした」と報告し、10枚の写真を投稿。1〜4枚目に、コンサート前後のオフショットを載せています。ワンショルダーのドレスを着用した美しい姿です。また、6〜9枚目には「すごい登場の仕方をしたカレーでした」と、船に盛られた大きなカレーを食べる姿を掲載。大きく口を開けて食べるCocomiさんが写っていますが、ドレス姿とのギャップが際立ちます。
「着替えてから、麺類食べに行きました」17日にも「今日の写真たち」と、近況を報告したCocomiさん。1〜7枚目では、白地に赤いラインの入ったかわいらしいトップスを着用していますが「友達に貰ったトップス汚したくなくて着替えてから、麺類食べに行きました」と、8〜10枚目では黒いTシャツに着替え、油そばを食べる姿を公開しています。おしゃれも食べるのも好きなことが伝わってきます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)