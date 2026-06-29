衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名、河淳）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は、夏にきらめく宝石ゼリーと焼き菓子の王道のフィナンシェ、新食感のマドレーヌクッキーを詰め合わせた「夏のバラエティ」を6月26日から発売する。

ドルチェフェリーチェでは、今年の夏の贈り物にふさわしい多彩なスイーツギフトを用意している。

きらめく見た目が涼やかな宝石ゼリーと、サクほろっザクザク食感が楽しいマドレーヌクッキー、さらに香ばしい焦がしバターの風味が広がるフィナンシェを詰め合わせた「夏のバラエティ」をはじめ、ジャパン・フード・セレクションにおいて2度の最高賞（グランプリ）を受賞した華やかパウンドケーキなどドルチェフェリーチェの魅力を多彩な味わいで一度に楽しめる「ドルチェコレクション」、宝石ゼリーとパウンドケーキがまるでブーケのような華やかな彩りの「サマーブーケ」など、季節の挨拶からお中元まで贈る相手や用途に合わせて選べるラインアップを取り揃えている。

日頃の感謝の気持ちを込めた夏の贈り物に、ぜひドルチェフェリーチェのスイーツを贈ってみては。



「夏のバラエティ19個入り」

「夏のバラエティ」は、果汁ゼリーと果肉、ふたつの果実を丁寧に重ねた「2種の果実の宝石ゼリー」と、サクほろっと焼き上げたクッキー生地にザクザク食感のクランブルをトッピングした新食感の「マドレーヌクッキー」、さらに香ばしい焦がしバターの風味が広がるシンプルで奥深い味わいの「フィナンシェ」。これらを贅沢に詰め合わせた、季節限定のアソートになっている。見た目にも涼やかなゼリーと、バリエーション豊かな焼き菓子を一度に楽しめる、季節の挨拶にぴったりのギフトになっている。

［小売価格］

夏のバラエティ

14個入：3000円

19個入：3680円

（すべて税込）

［発売日］6月26日（金）

KEYUCA＝https://www.keyuca.com