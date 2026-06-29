「お子様たちが本当に羨ましい」佐々木希、子どもと動物園満喫ショット公開「お母さんしてますね！」
俳優の佐々木希さんは6月27日、自身のInstagramを更新。子どもたちと動物園を訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】佐々木希が子どもと動物園へ
コメントでは「きっと子供さんの一生の思い出になりますよ」「お子様たちのエピソード、いくらでもお願いしたいです ママとしての希ちゃんも本当に素敵です そして、毎回思いますが、希ちゃんのお子様たちが本当に羨ましいです」「希さんがさゆりワールドにいるのすごい」「お母さんしてますね！」「可愛い」「めんこいですね〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】佐々木希が子どもと動物園へ
「きっと子供さんの一生の思い出に」佐々木さんは「子供が行きたがっていた、お久しぶりのさゆりワールドへ」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、ワオキツネザルを肩に乗せた自身の姿です。口元に手を当ててほほ笑んでいます。「近くで動物さんを見ることが出来て子供達はとても嬉しそうに 娘は最初びっくりしていましたが、徐々に慣れ、可愛いねぇ〜とニコニコ！」と、子どもたちの様子も明かしました。
「ディズニーシーへ」15日には「娘が３歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへ」とつづり、写真を公開していた佐々木さん。「この前まで赤ちゃんだったのに、本当あっという間！おめでとう」と、祝福しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)