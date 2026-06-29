クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、6月26日からオンラインストアにおいて「空調服 晴雨兼用UVマウンテンパーカー」の販売を開始した。男女兼用で着られるサイズ、4WAYで着られるデザインにアップデートした。

今年の「空調服 晴雨兼用UVマウンテンパーカー」は、女性だけでなく男性にも着られる男女兼用サイズを展開し、色もブラックを新色に追加した。さらに袖の取り外しができるため、マウンテンパーカーだけでなくベストとしても着られる仕様になっている。風量を5段階で自在に調整できるファン、撥水加工・99％以上のUVカットの機能があり、猛暑日のサッカー観戦やキャンプ、公園での外遊びなど様々な場面に加え、梅雨時の湿気、台風前後の蒸し暑い日を快適に過ごしてもらえる。



「空調服 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」

「空調服 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」では、例年の反響を受け、ファン付きウエアのパイオニアである、空調服とのコラボレーションアイテムをアップデートした。ファンの静かさ、撥水加工、UV99％以上カットといった機能性の高さに加え、風量調整1〜5段階まで調整可能になっている。また、ウエストを絞ることで風を逃さず、涼しい状態を長時間保つことができる。

［小売価格］2万4200円（税込）

［発売日］6月26日（金）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp