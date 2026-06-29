サマンサタバサジャパンリミテッドが展開するブランド「SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）」から、ディズニー・アニメーション映画「リロ＆スティッチ」の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションアイテムを7月13日から発売する。全国発売に先駆けて、6月26日からサマンサベガ SHIBUYA109店で先行販売する。

これからの季節にコーディネートしたくなるデニム素材に「スティッチ」をイメージするモチーフをデザインした全4アイテムを発売する。



「『スティッチ』コレクション ロゴテープハンドバッグ」

「『スティッチ』コレクション ロゴテープハンドバッグ」は、サマンサベガで人気のロゴテープハンドバッグに「スティッチ」をイメージしたカラーやモチーフをデザインしたアイテムとなっている。薄いデニムカラーに、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザインで夏らしい爽やかな印象に仕上げた。セットでついている「スティッチ」のミラーチャームは取り外し可能。バッグ本体にはファスナーがついていたり、サイドにもポケットがついていたりと機能面も充実したアイテムとなっている。



「『スティッチ』コレクション 折財布」

「『スティッチ』コレクション 折財布」は、薄マチの折財布に、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザインとのこと。お財布の中を開けると、「スティッチ」のアートがプリントされており、中までキャラクターの世界観を楽しめるアイテムになっている。



「『スティッチ』コレクション 2wayバッグチャーム（2種）」

「『スティッチ』コレクション 2wayバッグチャーム（2種）」は、「スティッチ」モチーフと、「スティッチ」＆「エンジェル」モチーフのバッグチャーム。チェーン部分はパールやストーンを使用し、星のストーンをポイントでデザインした。

［小売価格］

ロゴテープハンドバッグ：2万4200円

折財布：1万6280円

2wayバッグチャーム：5500円

（すべて税込）

［発売日］

SHIBUYA109店で先行販売：6月26日（金）

全国販売：7月13日（月）

サマンサタバサジャパンリミテッド＝https://www.samantha.co.jp/shop/default.aspx