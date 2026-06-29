歌手の工藤静香さんが6月28日、インスタグラムを更新し、静岡県富士市で開催されたライブ「Dynamic」の初日公演を終えたことを報告しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 全国ツアー静岡で開幕 ツアー初日にハプニング告白「MCでグッズの話が飛んだ」ファンからは絶賛の声「カッコ良すぎて鳥肌」「ノリノリ」





投稿では「静岡でのDynamic 初日のライブが終わりました〜 初日。笑」とつづり、初日ならではのハプニングも明かしました。「MCでグッズの話しとかしたかったのに、飛びました〜」と、MC中に話す内容が頭から抜けてしまったことをカジュアルに打ち明けています。







公演に駆けつけたファンへは「本日初日を観に来てくださった皆様！ありがとうございました」と感謝の言葉を伝え、「またお会いする日まで、心健やかに元気でいてください！」とメッセージを添えています。







投稿に合わせて公開された動画には、観客がペンライトを掲げるなかでステージに立ち、バンドメンバーとともにパフォーマンスをこなす工藤さんの姿が収められています。青紫や暖色系の照明が交差するステージで、ギター、キーボード、ドラムなどの演奏者とともに熱演する様子が映し出されています。







また、写真には新幹線の車内で撮影されたとみられる工藤さんの姿も投稿されており、明るいブロンドの髪に黒いトップスを着用した落ち着いた表情が写し出されています。







舞台裏の様子を伝えた別の動画では、控室で犬のイラストが描かれたヘアクリップをつけた工藤さんが映し出されており、発声練習をしながら公演の準備をしている場面なども確認できます。







この投稿にファンからは「しぃちゃん めちゃくちゃカッコ良かったです!!」「早く東京公演にならないかなぁ」「アルバム聴いていると早くライブに行きたくてウズウズしてます」「めっちゃノリノリで楽しそう」「カッコ良すぎて鳥肌でした最高です」「座る暇なんてないくらいノリノリのいつも以上にあっという間に時が流れていくような感じがしました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】