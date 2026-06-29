レースクイーンの酒井ゆりや（27）が28日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。レースクイーンの収入事情を明かす場面があった。

酒井はモデルかと問われ「主にはレースクイーンをやっていまして」と説明。

現在は「スーパーGT」に参戦するチームを応援するレースアンバサダーユニット「ZENT Sweeries」に所属、25年には「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー2024−2025」を受賞した。過去の「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」には吉岡美穂や森下千里氏、菜々緒、林ゆめらがいる。

MCの元TOKIO・松岡昌宏が「今はバイトは？してないでしょ、さすがに」と尋ねると、「してないです」と酒井。レースクイーンの仕事だけで生活はできないと続けると、松岡は「バイトはしない、レースクイーンだけでは生活できない、パパか？」「社長？」と切り込んだ。

酒井は「いやいやいやいや」とすぐさま否定し苦笑い。「基本的にレース撮影会っていうのもやっていて。1日3部、4部とかで衣装を変えて、1部につき12、3人ぐらいお客さんを招いて。（1人）30秒回しぐらいで」撮影を行っていると語った。

1つの部では「同じ衣装で、背景だけ変えて。構図だけちょっと変えて、1時間ぐらい」撮影を行うと言い、「でもちゃんと会話できる場所ってサーキットだとあまりないんですよ」と続けた。

3部、4部の撮影会が終わると「オフ会っていうのがありまして。オフ会はこういう居酒屋さんとかで、お酒を一緒に飲むんです。2時間ぐらいですね」と酒井。

撮影会の値段を問われ「1時間撮って、女の子によるんですけれど、私は1万3000円から5000円ぐらい」とぶっちゃけた。オフ会も12、3人ぐらい参加するが「2時間で、飲食代込みで、1万7000円ぐらい」と打ち明けた。

松岡は「写真の方が上りはいいね」と語ったが、酒井は「ただやっぱりこうやってちゃんとしゃべる方が良さを分かってくれるというか」と笑顔で回答。

撮影会とオフ会に両方参加する人もいるのかと問われ「大体みんな通しです。1部の衣装も見たい、2部の衣装も見たい、3部の衣装も見たい、最後一緒にお話しして帰りたいって思ってくれるので」と声を弾ませた。

MCの「博多華丸・大吉」博多大吉は「1人全部参加したら8万円ぐらいかな。ざっくり計算したら」と感心、松岡は「でも自分の好きな推しの人とそれだけ楽しい時間が過ごせてご飯食べて8万円だったら、これを高いと思うかと言えば僕は安いと思うね」とコメントした。

酒井は「夜のお店に行くよりは安いんじゃないですか」とにこやかに話し、松岡は「ああでも夜のお店って自分で言えるのは素敵ね」とツッコミを入れて笑わせた。