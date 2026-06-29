NPB(日本野球機構)は29日、セ・リーグの追加試合日程を発表しました。

試合が追加されたのは、DeNA・巨人・広島に関係する試合。予備日程として発表されていた、9月14日(月)18時プレーボールのDeNA対巨人戦が、正式日程となりました。さらに広島と巨人の試合が、9月24日(木)18時プレーボールとして追加決定しました。

DeNA対巨人の試合は、6月26日、27日の2試合が雨天中止。このうちの1試合の振替が決まったことになります。9月14日に試合が入ったことで、DeNAは7連戦となることが決定。本拠地でヤクルトとの3連戦を行ったのち、敵地・広島戦を2試合行い、本拠地での巨人戦2試合となります。

また広島と巨人の試合は、4月9日と6月24日の2試合が中止。いずれも振替日程が発表されていませんでしたが、うち1試合の振替が決まったことになります。9月24日に試合が入ったことで、広島も7連戦が決定。敵地での阪神2連戦、中日2連戦ののち本拠地での巨人3連戦となります。

▽追加された日程◆9月14日(月) DeNAー巨人(横浜スタジアム)18:00◆9月24日(木) 広島ー巨人(マツダスタジアム)18:00