FIFAワールドカップ2026で日本時間30日にブラジル戦を控えるサッカー日本代表・森保一監督が前日会見を行い、MF/FW久保建英選手の欠場を明かしました。

久保選手は15日のグループステージ初戦・オランダ戦で負傷。その後のチュニジア戦&スウェーデン戦はチームに帯同せずコンディション回復に努めていましたが、ブラジル戦は帯同して試合の行われるアメリカ・ヒューストンに姿を見せていました。

しかし森保監督は「ブラジル戦に関して、久保はプレーできません」と欠場を明言。「まだ全体練習に入っていないですし、個人の走るトレーニングしかまだできていないので、明日の試合でプレーすることはありません」と、攻撃で違いを作り出す背番号8の3戦連続欠場を明かしました。

「早く回復することを我々も願っていますし、彼も急ピッチでコンディションを上げてくれている」と話した指揮官。久保選手の欠場は強豪・ブラジルに挑むチームにとって痛手となりますが、前線の選手起用については「自分たちのベストと相手とのかみ合わせの中のベストで考えて選手たちを送り出している。ブラジル戦はどういう選手起用になるか、また見ていただければ」と語りました。