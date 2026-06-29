夫が夏のボーナス「80万円」で“オルカン”を一括購入したいと言っています。住宅ローンの返済も残っているのに、本人は「積立より効率がいい」と前向きです。投資を優先して大丈夫なのでしょうか？

ボーナスを一括投資するのは「積立より効率が良い」は正しいのか？

夏のボーナスとして支給された「80万円」を、人気のインデックスファンドである「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」（愛称：オルカン）に一括投資したいという提案に、不安を覚える方は少なくないでしょう。特に住宅ローンという大きな負債を抱えている時期であれば、なおさら慎重になるのは当然のことです。

右肩上がりの成長が期待できる市場においては、資産を早い段階で市場に投入して長期間運用する方が複利の効果を最大限に生かせるため、一括投資の方が高いリターンを得られる可能性が高いとされています。

しかし、これはあくまで「長期的に市場が成長し続けた場合」の理論上の結果です。一括投資をした直後に世界的な株価暴落が起きた場合、80万円の資産がいきなり大きく目減りするリスクも考えられます。

毎月コツコツと買い付ける積立投資であれば、株価が下がった時期には自動的に多くの量を買い付けることができるため、購入単価を平準化できるメリット（ドル・コスト平均法）があります。

投資の効率性だけを求めると一括購入に分があるように見えますが、それには相応の価格変動リスクが伴うことを理解しておきましょう。



住宅ローン残高がある世帯の落とし穴！ 一括購入の前に確認すべき「金利上昇」と「生活防衛資金」の現実

投資の効率性以上に重要なのが「現在の家計の安全性」です。住宅ローンが残っている世帯において、ボーナスの全額を投資に回すことには2つの大きなリスクが存在します。

1つ目は、住宅ローンの金利上昇リスクです。日本銀行の政策金利引き上げに伴い、今後、変動金利型の住宅ローン金利が上昇する可能性があります。もし現在、変動金利でローンを組んでいる場合、将来的に毎月の返済額が増加する恐れがあります。

2つ目は、生活防衛資金の有無です。ボーナスをすべて投資に回してしまった後、仮に急な病気やけが、家電の故障、あるいは教育費の急増などが重なった場合、すぐに使える現金が不足する可能性があります。

最低でも毎月の生活費の3ヶ月から6ヶ月分にあたる現金が手元に残っていないのであれば、ボーナスを全額投資に回すのは危険といえます。



投資かローン返済か迷ったら？ ボーナスを「40万円ずつ」折半してリスクを分散する選択肢

「将来のために資産を増やしたい」という気持ちも、「家計の安全を守り、借金を少しでも減らしたい」という懸念も、どちらも家族を思っての意見でしょう。このような意見の対立が起きた場合、投資かローン返済かの「ゼロか百か」で結論を出そうとすると、夫婦間で考え方の隔たりが大きくなる可能性があります。

そこで現実的な解決策としておすすめしたいのが、ボーナス80万円を「40万円ずつ」に折半する折衷案です。例えば、40万円はオルカンの購入に充て、残りの40万円は住宅ローンの繰り上げ返済用の資金として貯蓄口座に据え置く、あるいは生活防衛資金として現金のまま保有するという方法です。

このように資金を分散することで、投資による資産形成の機会を確保しながら、相場の下落や金利上昇、急な支出が発生した場合にも対応しやすくなります。資産形成と家計の安定性の両方を考慮した資金配分の考え方といえるでしょう。

まずは現在の貯蓄額とローンの残高、環境、そして今後のライフイベントにかかる費用をしっかりと洗い出し、バランスの良い配分を夫婦で模索することが大切でしょう。



ボーナス投資は「夫婦の納得」と「家計の余力」を基準に判断しよう

住宅ローンを抱えながらの資産運用は、単に「どちらの利回りが高いか」という数字の計算だけで割り切れるものではありません。

「オルカン」による一括投資は、長期的な市場の成長を前提にすれば効率的な選択肢となり得ますが、それは万が一の事態が起きても生活が破綻しないだけの強固な家計基盤があって初めて成立するハイリスク・ハイリターンな行動といえます。

まずは夫婦でそれぞれの考えや不安に感じている点を整理し、家計全体にとって無理のない資金配分を検討することが望ましいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー