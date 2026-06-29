【カタン 都市と騎士版】 7月24日発売予定 価格：5,940円 【カタン 探険者と海賊版】 7月24日発売予定 価格：6,380円

ジーピーはボードゲーム「カタン」の拡張ルール「都市と騎士版」と「探険者と海賊版」をリニューアルし、7月24日に発売する。価格は「都市と騎士版」が5,940円。「探険者と海賊版」が6,380円。

「カタン」は無人島「カタン」を舞台に、プレーヤー達が資源を交易・開拓し、島を発展を目指す。「都市と騎士版」は通常の「カタン」に都市の発展要素と蛮族からの防衛（協力・対戦）ルールを追加することができる。「都市と騎士版」では都市を経済・政治・科学の3分野に発展さることができ、様々な恩恵を獲得、「メトロポリス（大都市）」まで拡大が可能となる。

そして定期的に島を襲う「蛮族」が現れるようになり、プレーヤー達は自分の領地に騎士を雇い、防衛させることができる。蛮族にはプレーヤー達が協力して撃退することになるのだが、最も騎士の少ないプレーヤーの都市は開拓地に格下げされてしまう。通常ルール以上に奥深い駆け引きが楽しめる拡張ルールだ。

「探険者と海賊版」では新たに海を舞台に探検と開拓が可能となる。船のコマを動かして、新たな島の発見や開拓。荷物や人の輸送、海賊との戦いなど、5つのシナリオでさまざまな任務に挑戦することができる。どちらもリニューアルによりカードやタイルのデザインが一新。専用のカードホルダーやコマ箱を追加し、パーツ管理がしやすくなっている。