LE SSERAFIMカズハ、チューブトップ＆黒ショーパンで抜群スタイル際立つ「全身バランス神」「破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「完璧スタイル」ウエスト＆美脚際立つ衣装姿
カズハは、フリンジの付いた黒のチューブトップとショートパンツを合わせた姿を公開。鍛えられたウエストやスラリと伸びた脚や腕を際立たせた。他にも、ウインクをしている姿や、横からのアングルで撮影された姿など、様々なショットを披露している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「美脚すぎる」「完璧スタイル」「全身バランス神」「綺麗すぎる」「破壊力すごい」「ビジュ憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆カズハ、美スタイル際立つ姿公開
カズハは、フリンジの付いた黒のチューブトップとショートパンツを合わせた姿を公開。鍛えられたウエストやスラリと伸びた脚や腕を際立たせた。他にも、ウインクをしている姿や、横からのアングルで撮影された姿など、様々なショットを披露している。
◆カズハの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「美脚すぎる」「完璧スタイル」「全身バランス神」「綺麗すぎる」「破壊力すごい」「ビジュ憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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