小沢仁志「今朝はシンプル飯」発酵食品並ぶ朝食公開に「まさにゴールデンコンビ」「シンプルだけどパワー出そう」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】俳優の小沢仁志が6月28日、自身のInstagramを更新。シンプルな朝食を公開した。
【写真】63歳俳優「健康的な朝食」納豆・キムチなど発酵食品並ぶ食卓
小沢は「おはようさん！今朝はシンプル飯」とつづり、朝食の写真を投稿。「浅漬キムチの素と 納豆、白飯は ゴールデンコンビ」とコメントし、細く切った沢庵をトッピングした納豆、パックに入ったキムチやキムチの素、小皿に並べたかまぼことらっきょう、たっぷりと唐辛子が振りかけられた貝のお味噌汁に白米を添えた朝食を披露している。
この投稿に、ファンからは「健康的な朝食」「発酵食で栄養もばっちり」「まさにゴールデンコンビ」「きちんと食べてて尊敬する」「辛いもの好きなのかな」「シンプルだけどパワー出そう」「朝食まで格好いい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「健康的な朝食」納豆・キムチなど発酵食品並ぶ食卓
◆小沢仁志、ゴールデンコンビ並ぶシンプル飯公開
小沢は「おはようさん！今朝はシンプル飯」とつづり、朝食の写真を投稿。「浅漬キムチの素と 納豆、白飯は ゴールデンコンビ」とコメントし、細く切った沢庵をトッピングした納豆、パックに入ったキムチやキムチの素、小皿に並べたかまぼことらっきょう、たっぷりと唐辛子が振りかけられた貝のお味噌汁に白米を添えた朝食を披露している。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「健康的な朝食」「発酵食で栄養もばっちり」「まさにゴールデンコンビ」「きちんと食べてて尊敬する」「辛いもの好きなのかな」「シンプルだけどパワー出そう」「朝食まで格好いい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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