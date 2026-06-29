白石麻衣、乃木坂46卒業から5年「自分の中で大きな選択・決断だった」当時の心境・グループへの思い語る
【モデルプレス＝2026/06/29】元乃木坂46で女優の白石麻衣が6月29日、都内で開催された「ウィルオブ新CM発表会」 に出席。自身のキャリアについて振り返った。
【写真】33歳元乃木坂センター、スタイル際立つスーツ姿
全国でオンエア開始となる新TVCM「『ウィルオブとおはなししませんか?』篇」に出演している白石は「CMでも着させていただいた衣装で今日は来ました」「背筋がびしっと伸びる感じがします」と笑顔。CMキャラクター就任については「素直に嬉しかったですね。とても光栄ですし、やっぱり夢とか一歩を踏み出すことって、すごく大きなことだと思うんですけど、そういう大切なテーマにこうしてお仕事で関わらせていただけることは、すごく嬉しいなって思いました。なので私らしく、ウィルオブさんを通じて伝えていけたらいいなと思いましたね」と意気込みを語った。
自身のキャリアについて、白石は「振り返ると、結構いろんなことをやらせていただいたり、いろんな挑戦もさせてもらったので。新しい環境に飛び込んでいくっていうことは、どうしても不安もあるんですけれども、その度に自分が少しずつ成長できたなっていう実感もあるので。それはすごくいい挑戦だったなと思いますね」と回想。特に大きな挑戦に関しては「グループを卒業して、自分の道を進んでいくっていうことは、自分の中で大きな選択・決断だったので。すごく不安もあったんですけれども、グループで、みんなで頑張ってきた自信というか、安心感もたくさんあったので。すごく大きな挑戦ではあったけど、頑張れる糧にもなったので。良かったなと思います」と乃木坂46からの卒業だったと語った。
卒業という決断に至るまでについて、白石は「いろんな人に相談するっていうのは、あんまりしていなくて。自分の中で考えて、ここかなっていう時に、上の人にご相談させてもらっていて。自分のやりたい道とか、グループがいい時に、ここかなと思って決断してきました」と回想。新しい仕事に挑戦する際に不安はあるのか聞かれると「あります。今もありますし、今までももちろんたくさんありました。実際に、初めてのお芝居の現場とか、バラエティの現場とか、いろんなところでの緊張感だったり、失敗もたくさんあったので。でもその分、自分は成長できるんだ！って思って飛び込んでいっていたところもあるので。挑戦っていいことなんだなと思いましたね」と振り返った。
キャリアを考えるうえで大切にしていることを問われると、白石は「今この瞬間を精いっぱい頑張ることですかね。私はあんまり未来の自分を描いたことはなくて。先を見るっていうよりは、今この瞬間・この時間を自分らしくどう頑張れるかっていう方にスポットを当てているので。自分の中のルールというか、頑張っていくための通過点として、とりあえず今この瞬間を一生懸命やるっていうことを大切にしております」と返答。また「いろんなお仕事も、やったことないことも、どんどんチャレンジして。それを自分のキャリアにつながるように。勿論失敗することもあると思うんですけど、それも成長する一つの通過点として頑張っていきたいなと思っています」とポジティブなスタンスを明かした。
さらに「結構負けず嫌いなところがあるので（笑）。失敗したら、そこをどうやったらもっと良くなるかみたいなものを考えて。それこそポジティブに進めていく方が私は好きなので。より先を見て頑張っています」と話していた。
この日は、白石がウィルオブ“特任キャリアアドバイザー”に就任し、巨大名刺を贈呈される一幕もあった。その後の代表質問で、2026年の上半期における最新ニュースを聞かれた白石は「上半期がもう終わっちゃうんだっていう早い気持ちもありますが、私はグループを卒業して5年が経ちまして。今年の10月で6年目になるので、個人的にはすごく節目を感じる今年の最新ニュースかなって思いました」と笑顔。「月日が経つのも早いなって思って。今でも新しいグループを応援していくのも、すごくワクワクしながら見ているので。卒業したグループとともに、この5年・6年目も、またお仕事を頑張っていけたらいいなって思っております」と乃木坂46への思いを語った。（modelpress編集部）
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◆白石麻衣、CMキャラクター就任に喜び
全国でオンエア開始となる新TVCM「『ウィルオブとおはなししませんか?』篇」に出演している白石は「CMでも着させていただいた衣装で今日は来ました」「背筋がびしっと伸びる感じがします」と笑顔。CMキャラクター就任については「素直に嬉しかったですね。とても光栄ですし、やっぱり夢とか一歩を踏み出すことって、すごく大きなことだと思うんですけど、そういう大切なテーマにこうしてお仕事で関わらせていただけることは、すごく嬉しいなって思いました。なので私らしく、ウィルオブさんを通じて伝えていけたらいいなと思いましたね」と意気込みを語った。
◆白石麻衣、乃木坂46からの卒業振り返る
自身のキャリアについて、白石は「振り返ると、結構いろんなことをやらせていただいたり、いろんな挑戦もさせてもらったので。新しい環境に飛び込んでいくっていうことは、どうしても不安もあるんですけれども、その度に自分が少しずつ成長できたなっていう実感もあるので。それはすごくいい挑戦だったなと思いますね」と回想。特に大きな挑戦に関しては「グループを卒業して、自分の道を進んでいくっていうことは、自分の中で大きな選択・決断だったので。すごく不安もあったんですけれども、グループで、みんなで頑張ってきた自信というか、安心感もたくさんあったので。すごく大きな挑戦ではあったけど、頑張れる糧にもなったので。良かったなと思います」と乃木坂46からの卒業だったと語った。
卒業という決断に至るまでについて、白石は「いろんな人に相談するっていうのは、あんまりしていなくて。自分の中で考えて、ここかなっていう時に、上の人にご相談させてもらっていて。自分のやりたい道とか、グループがいい時に、ここかなと思って決断してきました」と回想。新しい仕事に挑戦する際に不安はあるのか聞かれると「あります。今もありますし、今までももちろんたくさんありました。実際に、初めてのお芝居の現場とか、バラエティの現場とか、いろんなところでの緊張感だったり、失敗もたくさんあったので。でもその分、自分は成長できるんだ！って思って飛び込んでいっていたところもあるので。挑戦っていいことなんだなと思いましたね」と振り返った。
キャリアを考えるうえで大切にしていることを問われると、白石は「今この瞬間を精いっぱい頑張ることですかね。私はあんまり未来の自分を描いたことはなくて。先を見るっていうよりは、今この瞬間・この時間を自分らしくどう頑張れるかっていう方にスポットを当てているので。自分の中のルールというか、頑張っていくための通過点として、とりあえず今この瞬間を一生懸命やるっていうことを大切にしております」と返答。また「いろんなお仕事も、やったことないことも、どんどんチャレンジして。それを自分のキャリアにつながるように。勿論失敗することもあると思うんですけど、それも成長する一つの通過点として頑張っていきたいなと思っています」とポジティブなスタンスを明かした。
さらに「結構負けず嫌いなところがあるので（笑）。失敗したら、そこをどうやったらもっと良くなるかみたいなものを考えて。それこそポジティブに進めていく方が私は好きなので。より先を見て頑張っています」と話していた。
◆白石麻衣、乃木坂46卒業から5年
この日は、白石がウィルオブ“特任キャリアアドバイザー”に就任し、巨大名刺を贈呈される一幕もあった。その後の代表質問で、2026年の上半期における最新ニュースを聞かれた白石は「上半期がもう終わっちゃうんだっていう早い気持ちもありますが、私はグループを卒業して5年が経ちまして。今年の10月で6年目になるので、個人的にはすごく節目を感じる今年の最新ニュースかなって思いました」と笑顔。「月日が経つのも早いなって思って。今でも新しいグループを応援していくのも、すごくワクワクしながら見ているので。卒業したグループとともに、この5年・6年目も、またお仕事を頑張っていけたらいいなって思っております」と乃木坂46への思いを語った。（modelpress編集部）
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