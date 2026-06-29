市川由衣、アミューズクリエイティブスタジオ所属を発表「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」 5月末に研音を退所
【モデルプレス＝2026/06/29】女優の市川由衣（40）が6月29日、自身のInstagramを更新。同日付でアミューズクリエイティブスタジオに所属し、活動していくことを発表した。
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市川は「6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました。心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と報告。続けて「応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります。これからもよろしくお願いいたします！」とファンに向けて意気込みを伝えた。
1986年2月10日生まれ。2001年に「渋谷系女子プロレス」（テレビ朝日）でドラマデビューを果たした。主な出演作は、映画「呪怨」（2003年）、2006年公開の映画「サイレン 〜FORBIDDEN SIREN〜」、2010年放送のドラマ「桂ちづる診察日録」（NHK）など。5月31日には15歳から所属していた研音を退所したことを伝えていた。（modelpress編集部）
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◆市川由衣、新事務所所属を発表
市川は「6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました。心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と報告。続けて「応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります。これからもよろしくお願いいたします！」とファンに向けて意気込みを伝えた。
◆市川由衣、5月末に研音を退所
1986年2月10日生まれ。2001年に「渋谷系女子プロレス」（テレビ朝日）でドラマデビューを果たした。主な出演作は、映画「呪怨」（2003年）、2006年公開の映画「サイレン 〜FORBIDDEN SIREN〜」、2010年放送のドラマ「桂ちづる診察日録」（NHK）など。5月31日には15歳から所属していた研音を退所したことを伝えていた。（modelpress編集部）
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