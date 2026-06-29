【ねんどろいど 小島秀夫】 12月 発売予定 価格：6,500円

グッドスマイルアーツ上海は、デフォルメフィギュア「ねんどろいど 小島秀夫」を12月に発売する。価格は6,500円。

本商品は「DEATH STRANDING」シリーズなどを手掛けるゲームクリエイター・小島秀夫氏をねんどろいどシリーズで立体化したもの。表情パーツは「真剣顔」、「笑顔」、「考え顔」の3種類で、Tシャツにはコジマプロダクションのロゴがプリントされている。

オプションパーツとして、「メガネ」、「サングラス」、「アヒルーデンス」などが付属する。

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.