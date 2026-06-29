【高校野球】横浜の代理人が野球部への一部報道に声明「報道としての基本原則を著しく逸脱」「もはや『報道』の名に値せず」…声明全文

新丸の内総合法律事務所は２９日、春夏計６度の甲子園優勝歴を誇り、今春の関東大会を制した名門・横浜（神奈川）及び村田浩明監督（３９）の代理人として声明を発表した。

同校は、今月２５日に「令和８年６月２５日、ＮＥＷＳポストセブンに掲載されました、硬式野球部監督村田浩明の『パワハラ』などの記事につきましては、事実無根であることをここに表明いたします」とリリースを発表。その上で、「既に当校としましては、弁護士をはじめ、警察にも相談をしながら対応を進めております。つきましては、学校や監督村田浩明に関するお問い合わせにはお応えいたしかねます」と説明していた。

【以下、新丸の内総合法律事務所の声明】

２０２６年６月２５日配信の「ＮＥＷＳポストセブン」に掲載された横浜高校及び村田氏に関する記事（以下「本件記事」といいます。）は、その核心部分における事実関係について重大な誤認を含み、横浜高校及び村田氏の名誉やプライバシーを著しく侵害する内容の極めて悪質なものとなっております。

本件記事は、十分な裏付け取材を経ることなく、臆測や情報提供者に対する取材等により得た一方的情報に依拠して断定的な表現を用いており、読者に対して著しい誤解を与えるものであります。こうした記事の根拠は、報道としての基本原則を著しく逸脱したもので、もはや「報道」の名に値せず、到底看過できるものではありません。

横浜高校及び村田氏は、真実ではない情報提供や本件記事により名誉・信頼等を深刻に毀損されており、当職らとしては、この違法な権利侵害に対し、発行元に対する厳重な抗議を行うととともに、記事の全面的な訂正及び明確な謝罪を強く要求してまいる所存であり、また、今後取材を受ける方々に対しては、真実ではない情報提供は横浜高校及び村田氏に対する違法行為でありますから、これを厳に謹んでいただくよう、要請いたします。

今後も違法な権利侵害が継続する場合には、発行元はもとより、情報提供者等に対し、直ちに名誉毀損・プライバシー侵害等を理由とする法的措置を講じる方針であり、その責任は極めて重大なものとなり得ることを明確にしておきます。当職らは、横浜高校及び村田氏の権利と名誉を守るため、必要なあらゆる措置を躊躇なく講じてまいります。

また、報道機関各位におかれましては、本件に関する情報の取り扱いについて、未確認情報の拡散や二次的被害の発生を惹起することのないよう、慎重かつ節度ある取材・報道を強く要請いたします。

以上