人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのＨＩＫＡＫＩＮが２９日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。８年ぶりの引っ越しを報告。けた違いの引っ越し費用を明かす場面があった。

「【２部屋紹介】ヒカキン新居ルームツアー２０２６【８年ぶりの引っ越し】」と題して動画を投稿。動画の冒頭でいきなり「まず引っ越し費用ですね」と切り出したＨＩＫＡＫＩＮは「これが・・・過去最高額でした」と報告。「『いくらです』って言うと生々しくて。何となくいい例えないかなと思って調べた」と語り、「ランボルギーニ・レヴエルトっていう車が買えるくらい」とあっさりと告白。この車は現在新車価格で約６５００万超えとなっており、コメント欄は「もっと生々しくて草」「引っ越し費用で６０００万超え...まじかよ」「ランボルギーニ半端ねぇって！」「ここまでくるともはや尊敬だよな」などと盛り上がっていた。

２６日に「８年間ありがとう」というタイトルでこれまでの活動を振り返り、引っ越しを告知。今回の引っ越しでは同じマンション内に２部屋を借り、家族用と仕事用の部屋で分けて生活するという。前回のマンションは地上から１５０メートル近い高層階に住んでいたと振り返り、２歳の娘が成長していく上で「窓とかベランダに近づくとひやひやしていたので物理的に無くそうと思ったのが最大の理由。家族にとってもっといい環境を作りたいと思って」と説明し、家族用の部屋は「超低層階」にしたことも明かした。