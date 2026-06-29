『ジョブチューン』セブン‐イレブン社長がボヤく事態→リベンジ達成 「満場一致合格」過去最多【ネタバレ・結果一覧】
27日放送のTBS系バラエティー番組『ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』（後7：00）では、セブン‐イレブン・ジャパンの商品がジャッジされた。
【画像】『ジョブチューン』超一流料理人たちがジャッジしたセブン‐イレブン商品がずらり
超一流料理人7人が商品の魅力や価格に見合ったおいしさかどうかを判定する企画で、セブン‐イレブンは8度目となる挑戦。エントリー10品のうち8品が「合格」判定。「満場一致合格」は過去最多となる6品だった。
なお、昨年10月の放送では『セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ』が「全員不合格」だった。今月24日に開かれた同社の『セブン-イレブンの日』発表会では、阿久津知洋社長がこの件をボヤき、「次は絶対に合格を取ってやる」と意気込んでいたが、今回は見事「満場一致合格」でリベンジを果たした。
【ジャッジに挑戦した開発担当者が選ぶイチ押し商品TOP10】
第1位【満場一致合格】
■セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ
価格：398円（税込429.84円）
販売エリア：全国
牛肉・豚肉それぞれの旨味があふれるジューシーなハンバーグ。ハンバーグの肉汁がデミグラスソースと絡むことで、ソースの深い味わいが引き立つ。
第2位【満場一致合格】
■セブン‐イレブン こだわりTHEたまごサンド
価格：270円（税込291.60円）
販売エリア：全国
たまごサラダはゆでたまご、マヨネーズ、塩胡椒を使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを感じられるサンドイッチ。
第3位
■香る旨みつゆ 野菜かき揚げとわかめの冷かけうどん
価格：430円（税込464.40円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
だしが香るすっきりとした仕立てのつゆをたっぷり味わう冷たいうどん。
第4位【満場一致合格】
■旅する CAFE BOX ガパオライス
価格：698円（税込753.84円）
販売エリア：全国
鶏ひき肉をホーリーバジルや唐辛子、ナンプラー（タイの伝統的な調味料）などで炒めたスパイシーなガパオライス。
第5位【合格】
■セブンプレミアム 1日分の野菜が摂れる無水カレー
価格：328円（税込354.24円）
販売エリア：全国
野菜から出る水分のみで調理した、濃厚な味わいが特長の野菜カレー。
第6位
■冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース
価格：598円（税込645.84円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
3層構造の生パスタにより、冷製でももちもちとした食感に仕上げた。トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加えたソースが、麺とぷりぷりの海老によく絡む。
第7位【満場一致合格】
■ほくじゃが牛肉コロッケ（塩胡椒）
価格：119円（税込128.52円）
販売エリア：全国
衣のサクサクした食感と、じゃがいものホクホク感と味わいを楽しめるコロッケ。塩胡椒をきかせて、よりご飯のおかずに合うよう仕上げた。
第8位【合格】
■たんぱく質が摂れる チキン＆チリ
価格：398円（税込429.84円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
ローストチキンと半熟ゆでたまご、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパン。
第9位【満場一致合格】
■ななチキ
価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーで肉をおいしく食べられるように、こだわって作ったフライドチキン。衣はサクッと軽い食感に仕上げた。
第10位【満場一致合格】
■たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ
価格：278円（税込300.24円）
販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国
ふっくらと蒸し上げたたことブロッコリーやじゃがいもの野菜を組み合わせ、バジルソースをかけた。
【TOP10に入らなかった開発担当者が選ぶイチ押し商品】
第11位【満場一致合格】
■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼
価格：368円（税込397.44円）
販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国
脂ののった銀鮭を直火でしっかり皮まで香ばしく焼き上げた。レンジで温めるだけで手軽に食べられる。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ
【画像】『ジョブチューン』超一流料理人たちがジャッジしたセブン‐イレブン商品がずらり
超一流料理人7人が商品の魅力や価格に見合ったおいしさかどうかを判定する企画で、セブン‐イレブンは8度目となる挑戦。エントリー10品のうち8品が「合格」判定。「満場一致合格」は過去最多となる6品だった。
なお、昨年10月の放送では『セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ』が「全員不合格」だった。今月24日に開かれた同社の『セブン-イレブンの日』発表会では、阿久津知洋社長がこの件をボヤき、「次は絶対に合格を取ってやる」と意気込んでいたが、今回は見事「満場一致合格」でリベンジを果たした。
第1位【満場一致合格】
■セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ
価格：398円（税込429.84円）
販売エリア：全国
牛肉・豚肉それぞれの旨味があふれるジューシーなハンバーグ。ハンバーグの肉汁がデミグラスソースと絡むことで、ソースの深い味わいが引き立つ。
第2位【満場一致合格】
■セブン‐イレブン こだわりTHEたまごサンド
価格：270円（税込291.60円）
販売エリア：全国
たまごサラダはゆでたまご、マヨネーズ、塩胡椒を使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを感じられるサンドイッチ。
第3位
■香る旨みつゆ 野菜かき揚げとわかめの冷かけうどん
価格：430円（税込464.40円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
だしが香るすっきりとした仕立てのつゆをたっぷり味わう冷たいうどん。
第4位【満場一致合格】
■旅する CAFE BOX ガパオライス
価格：698円（税込753.84円）
販売エリア：全国
鶏ひき肉をホーリーバジルや唐辛子、ナンプラー（タイの伝統的な調味料）などで炒めたスパイシーなガパオライス。
第5位【合格】
■セブンプレミアム 1日分の野菜が摂れる無水カレー
価格：328円（税込354.24円）
販売エリア：全国
野菜から出る水分のみで調理した、濃厚な味わいが特長の野菜カレー。
第6位
■冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース
価格：598円（税込645.84円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
3層構造の生パスタにより、冷製でももちもちとした食感に仕上げた。トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加えたソースが、麺とぷりぷりの海老によく絡む。
第7位【満場一致合格】
■ほくじゃが牛肉コロッケ（塩胡椒）
価格：119円（税込128.52円）
販売エリア：全国
衣のサクサクした食感と、じゃがいものホクホク感と味わいを楽しめるコロッケ。塩胡椒をきかせて、よりご飯のおかずに合うよう仕上げた。
第8位【合格】
■たんぱく質が摂れる チキン＆チリ
価格：398円（税込429.84円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
ローストチキンと半熟ゆでたまご、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパン。
第9位【満場一致合格】
■ななチキ
価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーで肉をおいしく食べられるように、こだわって作ったフライドチキン。衣はサクッと軽い食感に仕上げた。
第10位【満場一致合格】
■たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ
価格：278円（税込300.24円）
販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国
ふっくらと蒸し上げたたことブロッコリーやじゃがいもの野菜を組み合わせ、バジルソースをかけた。
【TOP10に入らなかった開発担当者が選ぶイチ押し商品】
第11位【満場一致合格】
■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼
価格：368円（税込397.44円）
販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国
脂ののった銀鮭を直火でしっかり皮まで香ばしく焼き上げた。レンジで温めるだけで手軽に食べられる。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ