日本の4人組ガールズバンド「ねごと」元メンバーでシンガー・ソングライターの蒼山幸子（35）が29日、Xを更新。一般男性との結婚を発表した。

「私事ではございますが、先日結婚しました。お相手は一般の方です」と報告し「夫と飼い猫が静かに並んでいる様などを見ると、自分にも家族ができたんだなあ、とふと不思議な気持ちになり、人生の縁というもののかけがえのなさをふつふつと実感している日々です」と書き出した。

今後については「蒼山幸子としては変わることなく、元気に貪欲に作品を生み出し続けたいと思っております」などとつづった。

蒼山は「ねごと」でボーカル・キーボードを担当。バンドは19年7月に解散した。

以下、発表全文。

ご報告

いつも応援してくださる皆様へ。

私事ではございますが、先日結婚しました。

お相手は一般の方です。

夫と飼い猫が静かに並んでいる様などを見ると、自分にも家族ができたんだなあ、とふと不思議な気持ちになり、人生の縁というもののかけがえのなさをふつふつと実感している日々です。

写真は公私共にお世話になっている堀北亜希さんが手掛けてくださり、自分たちにとって一生の宝物になりました。

蒼山幸子としては変わることなく、元気に貪欲に作品を生み出し続けたいと思っております。

作品を受け取ってくださる皆様がいることに、いつもいつも計り知れない力を頂き、今の自分があります。

音楽で素敵なものをお届けできるよう、一層精進して参ります。

蒼山幸子