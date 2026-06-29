メゾン・ブレゲが、アブラアン-ルイ・ブレゲが1801年6月26日に特許を取得したトゥールビヨンの225周年を記念し、複数の特別な新作を2026年に展開することが発表された。ブレゲ・マニュファクチュールは、創業者が発明したトゥールビヨンの進化に継続的に取り組んできた。今回の225周年を機に、メゾンの歴史的遺産を継承しつつ、高精度の探求という独自の構想を体現する新作群を発表している。

（関連：【画像】『クラシック』『トラディション』『マリーン』の記念モデルの詳細画像）

ラインナップは『クラシック トゥールビヨン 7357』『クラシック トゥールビヨン シデラル 7255』『トラディション トゥールビヨン フュゼ 7047』、そして『マリーン』コレクションの『トゥールビヨン エクアシオン マルシャント 5887』の特別バリエーションが含まれる。

■『クラシック トゥールビヨン 7357』

『クラシック トゥールビヨン 7357』は、1989年に発表された『Ref.3350』を継承するモデル。『Ref.3350』は現代のメゾン・ブレゲが実現した初の腕時計トゥールビヨンであり、コレクターの間で最も探し求められる時計のひとつとされる。

新作には、『Ref.3350』に搭載されていた歴史的なキャリバー558を最適化し生まれ変わったキャリバー187Bが搭載される。トゥールビヨン特許225周年を記念し、プラチナとブレゲゴールドの2種類が展開され、いずれもブレゲ・シールの認証が付与されている。

デザインコードは、ブレゲ250周年を記念して2025年に発表されたコレクションのスタイリングを踏襲。ラグは腕のカーブにより馴染むようにデザインが改められ、18Kゴールドの文字盤ではアブラアン-ルイ・ブレゲが18世紀末に導入したアラビア数字が再び最重視されている。文字盤には、中央のクル・ド・パリと周辺のグレンドルジュという2種類のギヨシェ彫りが施される。地板とケースバックの装飾には、マニュファクチュールが拠点を構えるジュウ渓谷を象徴する山ダン・ド・ヴォリオンから着想した新しいモチーフのギヨシェ彫りが採用された。

キャリバー187Bは時・分・秒を表示し、トゥールビヨンによって制御される。振動数はアブラアン-ルイ・ブレゲ自身も用いていた2.5Hz（毎時18,000回）を保持。手巻で、60時間のパワーリザーブを備える。耐磁性向上のため針はスティールではなくゴールド製とされ、シリコン製アンクルを組み合わせたニヴァクロン製ブレゲひげゼンマイにより精度が改良されている。

■『クラシック トゥールビヨン シデラル 7255』

『クラシック トゥールビヨン シデラル 7255』は、創業250周年を記念して発表されたコレクションの代表的なモデルであり、フライング・トゥールビヨンを搭載するブレゲ初の腕時計である。今回のバリエーションも、ブレゲが使い始めてから20年近くになる「ミステリー」と呼ばれる時計機構のコンセプトに結び付いている。

新作はプラチナのケースに、ブラックのグラン・フー エナメル アベンチュリン文字盤を採用。ゴールド製のチャプターリングはブラックで彩られ、アプライドの「Breguet」と「Tourbillon」の文字、トゥールビヨン上のブリッジはロジウム仕上げのブレゲゴールド製となっている。裏面から見えるムーブメントにはケ・ド・ロルロージュ模様のギヨシェ彫りが施される。ムーブメントは手巻で、50時間のパワーリザーブを備え、50本限定で展開される。

■『トラディション トゥールビヨン フュゼ 7047』

『トラディション トゥールビヨン フュゼ 7047』は、アブラアン-ルイ・ブレゲがスイスからフランスに戻った後に開発した2つの機構、1798年に特許を取得した「コンスタント・フォース」と1801年に特許を取得した「トゥールビヨン・レギュレーター」を核心としている。

一定のトルクを確保するためのフュゼ（鎖引き）では、鎖が円錐形の滑車に巻かれている。香箱のゼンマイが完全に巻き上げられた状態では鎖の末端が滑車の最上部に巻き付き、ほどけるにつれて円周の最も大きい部分へと移動することで、一定のトルクが確保される仕組みとなっている。

今回の新作はプラチナとフレンチブルーのカラーリングを採用。フレンチブルーは文字盤やトゥールビヨンのブリッジに加え、文字盤の下に一部が見えるフュゼ（鎖引き）のブリッジ、さらに鎖自体にも用いられている。フレンチブルーのグラン・フー エナメルダイヤルにはアラビア数字の時刻表示が採用され、シークレットサインはマニュファクチュールの250周年記念モデルから取り入れられた手法に倣い、パンタグラフを使って手彫りされる。グルネイユ仕上げのムーブメントにはブレゲでは初となるアイスブルーが採用された。25本限定モデル。

■『マリーン トゥールビヨン エクアシオン マルシャント 5887』

『マリーン』コレクションは、アブラアン-ルイ・ブレゲとフランス王国海軍にまつわる歴史的背景に基づくコレクション。アブラアン-ルイ・ブレゲは1815年10月27日に国王ルイ18世から王国海軍時計師の称号を授与されており、これはマリン・クロノメーターに関するずば抜けた知識と技術を有する時計師にのみ与えられる栄誉ある称号であった。

メゾンの現在の全コレクションの中でも腕時計として複雑を極める『トゥールビヨン エクアシオン マルシャント 5887』は、今回の特別モデルにおいて歴史的な装いをまとう。文字盤には、ブレゲがトゥールビヨンの特許を取得した1801年6月26日の真夜中のパリの夜空が夜光とともに克明に描かれている。25本限定で、日付や場所を選んで空の描写をパーソナライズすることも可能とされる。

エクアシオン マルシャント（ランニング・イクエーション・オブ・タイム）はブレゲの特徴的な複雑機構で、メインの文字盤に示される平均太陽時と、真太陽時を表示するもの。両者の差「イクエーション・オブ・タイム（均時差）」は、1年を通して真太陽時が平均太陽時に対してマイナス16分からプラス4分の差を生じる。本モデルでは均時差とパーペチュアル・カレンダー、そしてトゥールビヨンという3つの複雑機構が組み合わされている。

本モデルは、1990年に誕生し2017年に大幅なリニューアルを果たした『マリーン』コレクションの第3世代に属する。プラチナによるケースは直径43.9mmで、文字盤にはアプライドのゴールド製アラビア数字が配される。中央の文字盤に用いられたサファイアクリスタルは、下面に透明なブルーグラデーションのグラン・フー エナメルによる手書きのミニアチュール・ペインティングが施され、表面には蓄光のミニアチュール・ペインティングが手作業で描かれ、1801年6月26日のパリの夜空と星座が浮かび上がる。

時計の裏面には、18世紀の軍艦ロワイヤル・ルイ号を描く手彫り彫金が展開。ブレゲゴールド製の軍艦が、ロジウム仕上げの空や海とコントラストを成す。『マリーン』コレクションで初となるロゼット装飾がブレゲゴールド製の香箱の蓋に手彫りされ、方位の北にはブレゲゴールド色の百合の花が形作られている。これはフランス艦隊を全世界の海へと導くためにブレゲを信頼した国王ルイ18世へのオマージュでもある。ムーブメントの外周にはペリフェラルローターが展開し、「ケ・ド・ロルロージュ」模様のギヨシェ彫りとブルーのカラーリングが施される。

（文＝リアルサウンド編集部）