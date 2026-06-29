BIGMAMA東出真緒、9mm Parabellum Bullet滝善充と結婚＆第1子出産を報告 「43歳での高齢出産ということもあり」休養発表の際は妊娠に触れず
5人組ロックバンド・BIGMAMAが29日、公式サイトを更新。昨年9月23日から活動を休止しているメンバーの東出真緒（Vl, Key, Cho）が、ロックバンド・9mm Parabellum Bulletの滝善充（Gt、Dr）と結婚し、第1子を出産したことを報告した。
【画像】BIGMAMA東出真緒、9mm Parabellum Bullet滝善充からの報告全文
東出は「大切な皆様へご報告」と題したコメントを発表。「かねてよりお付き合いしていた9mm Parabellum Bulletの滝 善充さんと昨年、再婚いたしました。そして先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告した。
さらに「43歳での高齢出産ということもあり、休養のお知らせの際には妊娠には触れず、無事に生まれるまで慎重に日々を過ごさせていただくことにメンバー・スタッフに了承していただき、本日に至ります」と説明し、「現在は母子ともに健康に過ごしております」と報告した。
「支えてくれたメンバーをはじめ、皆様に心から感謝申し上げます。感謝の気持ちを胸に、これからは家族三人で新しい日々を大切に重ねていきたいと思っております」とつづり、「復帰に関しましては体調を見つつ、メンバーと相談して追ってご報告させていただきます」とした。なお、東出は自身の公式インスタグラムでも同様の内容を報告している。
また、9mm Parabellum Bulletの自主レーベル『Sazanga Records』のSNSでも滝がコメントを発表。「昨年、滝はBIGMAMAの東出真緒さんと入籍をし、先日新しい命を迎えることができました」と報告し、「今まで以上に進化していく滝 善充と9mm Parabellum Bulletを、これからも応援のほど宜しくお願い致します」と呼びかけた。
BIGMAMAは、今後の東出の活動や復帰については、皆さまに伝えられることがあればその都度報告すると説明。ライブ活動は引き続きゲスト・サポートメンバーを迎えて実施するとし、「BIGMAMAは20周年に向けて様々な企画やライブを準備しております。引き続き応援いただけますと幸いです」と呼びかけている。
BIGMAMAは、2002年に結成し、2006年にデビュー。来年、デビュー20周年の節目を迎える。メンバーチェンジを経て現在の編成となり、昨年9月にボーカル＆ギターの金井が緑黄色社会のボーカル・長屋晴子との結婚を発表し、注目を集めた。9mm Parabellum Bulletは、2004年3月に結成。2枚のミニアルバムをインディーズレーベルからリリースした後、2007年にメジャーデビューを果たした。2025年12月31日にドラムのかみじょうちひろが脱退し、滝がギターのほかドラムも担当している。
【画像】BIGMAMA東出真緒、9mm Parabellum Bullet滝善充からの報告全文
東出は「大切な皆様へご報告」と題したコメントを発表。「かねてよりお付き合いしていた9mm Parabellum Bulletの滝 善充さんと昨年、再婚いたしました。そして先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告した。
「支えてくれたメンバーをはじめ、皆様に心から感謝申し上げます。感謝の気持ちを胸に、これからは家族三人で新しい日々を大切に重ねていきたいと思っております」とつづり、「復帰に関しましては体調を見つつ、メンバーと相談して追ってご報告させていただきます」とした。なお、東出は自身の公式インスタグラムでも同様の内容を報告している。
また、9mm Parabellum Bulletの自主レーベル『Sazanga Records』のSNSでも滝がコメントを発表。「昨年、滝はBIGMAMAの東出真緒さんと入籍をし、先日新しい命を迎えることができました」と報告し、「今まで以上に進化していく滝 善充と9mm Parabellum Bulletを、これからも応援のほど宜しくお願い致します」と呼びかけた。
BIGMAMAは、今後の東出の活動や復帰については、皆さまに伝えられることがあればその都度報告すると説明。ライブ活動は引き続きゲスト・サポートメンバーを迎えて実施するとし、「BIGMAMAは20周年に向けて様々な企画やライブを準備しております。引き続き応援いただけますと幸いです」と呼びかけている。
BIGMAMAは、2002年に結成し、2006年にデビュー。来年、デビュー20周年の節目を迎える。メンバーチェンジを経て現在の編成となり、昨年9月にボーカル＆ギターの金井が緑黄色社会のボーカル・長屋晴子との結婚を発表し、注目を集めた。9mm Parabellum Bulletは、2004年3月に結成。2枚のミニアルバムをインディーズレーベルからリリースした後、2007年にメジャーデビューを果たした。2025年12月31日にドラムのかみじょうちひろが脱退し、滝がギターのほかドラムも担当している。