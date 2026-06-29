前橋市役所で2日連続で職員が逮捕される事態を受け、前橋市の小川市長が「不祥事が続いたことを重く受け止め、服務規律及び法令遵守の徹底に努めてまいります」とコメントを発表しました。

きょう、撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、前橋市役所建設部の副主幹・小柳友則容疑者（42）です。

小柳容疑者は今月13日、伊勢崎市内の書店で、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。小柳容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

前橋市役所では、きのうも財務部の副主幹（41）が知人女性に「今日も会いたいです」「暇してたらランチしよう」などとメッセージを送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていました。

2日連続の逮捕を受け、小川晶前橋市長は市のホームページでコメントを発表しました。

「職員の逮捕が続く事態となったことについて、市民の皆さんの信頼を著しく損ねる重大な問題であると受け止めております。改めて、市民の皆様に多大なるご心配とご不安をおかけしておりますことを深くお詫びいたします。また、不祥事が続いたことを重く受け止め、服務規律及び法令遵守の徹底に努めてまいります」